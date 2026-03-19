Centroamérica: El destino más deseados por viajeros

Costa Rica vuelve a destacar a nivel global, el país de Centroamérica se posicionó en el primer lugar de un ranking internacional que mide los destinos que los turistas más desean volver a visitar. De acuerdo con un análisis internacional basado en más de 8,000 reseñas y votos en plataformas digitales, Costa Rica lidera esta clasificación con 895 menciones positivas.
Cabe destacar que el país centroamericano superó incluso a potencias turísticas como Italia y Japón. El estudio, realizado por la empresa SCS Chauffeurs y difundido por la revista Time Out, se enfocó en identificar aquellos destinos que generan mayor intención de retorno entre los viajeros, un indicador clave del impacto y la experiencia turística.
El liderazgo de Costa Rica no es casualidad. El informe destaca que uno de los principales factores es la diversidad de experiencias que ofrece el país. Desde selvas tropicales hasta playas paradisíacas, pasando por parques nacionales y ciudades con una creciente oferta cultural, el destino logra cautivar a distintos tipos de turistas.
Además, el enfoque en el turismo sostenible y el contacto con la naturaleza ha sido clave para posicionar al país como un referente global. Costa Rica es reconocido por su biodiversidad y su compromiso con la conservación ambiental, elementos que cada vez valoran más los viajeros internacionales.
Más del país de Centroamérica del ranking
Otro punto importante es la experiencia emocional que viven los visitantes al visitar dicho país. Más allá de los paisajes, el país ofrece hospitalidad, seguridad relativa y una cultura enfocada en el bienestar, lo que impulsa a los turistas a querer regresar.
Este reconocimiento no solo coloca a Costa Rica en la cima del ranking, sino que también lo posiciona como el principal referente turístico de Centroamérica. En un contexto donde la competencia global por atraer visitantes es cada vez más fuerte, el país demuestra que su estrategia turística está dando resultados.
Incluso, otros informes recientes refuerzan esta tendencia, destacando a Costa Rica como uno de los países con mayor percepción de bienestar y calidad de vida.