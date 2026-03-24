Sexo Según la Edad: ¿Cuánto Debes Practicar?

Diversos estudios sobre el sexo han intentado responder una de las preguntas más comunes: ¿cuántas veces deberíamos tener relaciones sexuales según la edad? Aunque no existe una regla obligatoria, investigaciones citadas por especialistas señalan que una frecuencia aproximada de una vez por semana suele asociarse con mayor bienestar en la pareja.
De acuerdo con datos recopilados por el Instituto Kinsey y otros análisis sobre comportamiento sexual, la frecuencia de las relaciones íntimas tiende a disminuir con los años. Algunos destacan que la baja se puede dar principalmente a cambios hormonales, responsabilidades laborales y familiares, así como el estado de salud física y emocional.
Los estudios señalan patrones generales sobre la actividad sexual en distintas etapas de la vida:
- Entre 18 y 29 años: aproximadamente 112 relaciones sexuales al año, es decir, alrededor de dos veces por semana.
- Entre 30 y 39 años: el promedio baja a 86 encuentros al año, lo que equivale a cerca de 1.6 veces por semana.
- Entre 40 y 49 años: la frecuencia se sitúa en unas 69 relaciones anuales, alrededor de una vez por semana.
Especialistas indican que, aunque la frecuencia suele disminuir con el paso del tiempo, muchas personas mantienen una vida sexual activa incluso después de los 50 años, aunque con menor regularidad.
Más datos del sexo que debes tomar en cuenta
Una investigación publicada en la revista Social Psychological and Personality Science concluyó que las parejas que mantienen relaciones sexuales una vez por semana reportan mayores niveles de felicidad en comparación con aquellas que tienen menor frecuencia. Sin embargo, tener relaciones más veces no necesariamente incrementa el bienestar emocional.
Los expertos señalan que el factor clave no es alcanzar una cifra específica, sino mantener una comunicación abierta y un equilibrio que satisfaga a ambas personas en la relación. La frecuencia ideal depende de múltiples variables, como el estilo de vida, la salud y el nivel de conexión emocional.