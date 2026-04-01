 Significado de Cada Día de Semana Santa: Guía Completa
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El significado de cada día de Semana Santa

Cada día de Semana Santa tiene un significado especial que recuerda los momentos más importantes de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

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This picture was taken during Guatemala's custom during Catholic's main festivity, The Holy Week. These men are called "Cucuruchos", they dress in purple in order to celebrate Christ's death and resurrection. I liked the way their bodies and faces showed
Semana Santa / FOTO:

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del cristianismo, ya que conmemora los últimos días de Jesucristo en la Tierra, desde su llegada a Jerusalén hasta su resurrección.  Esta tradición se celebra entre marzo y abril, según el calendario litúrgico, y reúne ceremonias llenas de simbolismo, reflexión y fe en distintas partes del mundo.

A continuación, te explicamos el significado de cada día de Semana Santa y por qué cada fecha tiene un profundo valor espiritual.

  • Domingo de Ramos

Marca el inicio de la Semana Santa y recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido con palmas y ramos por la multitud. Este día simboliza la fe, la esperanza y el reconocimiento de Jesús como el Mesías.

  • Lunes Santo

Se asocia con momentos en los que Jesús demuestra su autoridad espiritual, como la expulsión de los mercaderes del templo. Representa la importancia de la fe sincera y el respeto por lo sagrado.

  • Martes Santo

Es un día de reflexión en el que se recuerda cómo Jesús anunció la traición de Judas y los momentos difíciles que enfrentarían sus discípulos. Este día invita a la introspección espiritual.

  • Miércoles Santo

Se recuerda la traición de Judas Iscariote, quien acordó entregar a Jesús a cambio de monedas de plata. Representa el momento previo a los acontecimientos decisivos de la pasión de Cristo.

Más de los días de Semana Santa

  • Jueves Santo

Conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos, donde instituyó la Eucaristía y realizó el lavatorio de los pies como símbolo de humildad y servicio. También recuerda el momento de su arresto.

  • Viernes Santo

Es uno de los días más solemnes, ya que se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús. Los creyentes reflexionan sobre el sacrificio que hizo por la humanidad, participando en actos como el Vía Crucis.

¿Qué cosas no se deben hacer en Semana Santa?

La Semana Santa mezcla fe y tradición, pero no todo lo que “se prohíbe” tiene un origen religioso real.

  • Sábado Santo

Es un día de silencio y recogimiento que recuerda el tiempo en que Jesús permaneció en el sepulcro. Representa la espera llena de esperanza antes de la resurrección.

  • Domingo de Resurrección

Es el día más importante de la Semana Santa, ya que celebra la resurrección de Jesucristo. Este acontecimiento simboliza la vida eterna, la victoria sobre la muerte y la renovación de la fe cristiana.

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