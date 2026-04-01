Significado de Cada Día de Semana Santa: Guía Completa

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del cristianismo, ya que conmemora los últimos días de Jesucristo en la Tierra, desde su llegada a Jerusalén hasta su resurrección. Esta tradición se celebra entre marzo y abril, según el calendario litúrgico, y reúne ceremonias llenas de simbolismo, reflexión y fe en distintas partes del mundo.
A continuación, te explicamos el significado de cada día de Semana Santa y por qué cada fecha tiene un profundo valor espiritual.
- Domingo de Ramos
Marca el inicio de la Semana Santa y recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido con palmas y ramos por la multitud. Este día simboliza la fe, la esperanza y el reconocimiento de Jesús como el Mesías.
- Lunes Santo
Se asocia con momentos en los que Jesús demuestra su autoridad espiritual, como la expulsión de los mercaderes del templo. Representa la importancia de la fe sincera y el respeto por lo sagrado.
- Martes Santo
Es un día de reflexión en el que se recuerda cómo Jesús anunció la traición de Judas y los momentos difíciles que enfrentarían sus discípulos. Este día invita a la introspección espiritual.
- Miércoles Santo
Se recuerda la traición de Judas Iscariote, quien acordó entregar a Jesús a cambio de monedas de plata. Representa el momento previo a los acontecimientos decisivos de la pasión de Cristo.
Más de los días de Semana Santa
- Jueves Santo
Conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos, donde instituyó la Eucaristía y realizó el lavatorio de los pies como símbolo de humildad y servicio. También recuerda el momento de su arresto.
- Viernes Santo
Es uno de los días más solemnes, ya que se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús. Los creyentes reflexionan sobre el sacrificio que hizo por la humanidad, participando en actos como el Vía Crucis.
- Sábado Santo
Es un día de silencio y recogimiento que recuerda el tiempo en que Jesús permaneció en el sepulcro. Representa la espera llena de esperanza antes de la resurrección.
- Domingo de Resurrección
Es el día más importante de la Semana Santa, ya que celebra la resurrección de Jesucristo. Este acontecimiento simboliza la vida eterna, la victoria sobre la muerte y la renovación de la fe cristiana.