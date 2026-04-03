Astronautas de Artemis II: Primeras Imágenes de la Misión

La misión Artemis II ya comenzó a marcar un nuevo capítulo en la exploración espacial, y lo hace con imágenes que han dejado sin aliento tanto a científicos como al público en general. La NASA publicó las primeras fotografías captadas por los astronautas a bordo de la cápsula Orion durante su histórico viaje rumbo a la Luna.
Las imágenes, tomadas por el comandante Reid Wiseman, muestran nuestro planeta desde una perspectiva pocas veces vista: completo, iluminado y rodeado por la inmensidad del espacio. En una de ellas, la Tierra aparece como un "punto azul pálido" visible a través de una de las ventanas de la nave, mientras que en otra se pueden distinguir continentes como África y Europa, junto a fenómenos como auroras boreales y la llamada luz zodiacal.
Un espectáculo que dejó sin palabras a la tripulación
Más allá de las imágenes, los testimonios de los propios astronautas reflejan la magnitud de lo que están viviendo. Durante una transmisión en vivo, Christina Koch describió la experiencia como algo imposible de anticipar.
"Sabía que eso era lo que veríamos, pero nada te prepara para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día", expresó, destacando la emoción de observar la Tierra desde esa distancia.
Por su parte, Wiseman relató uno de los momentos más impactantes del viaje: "Se podía ver el globo entero, de polo a polo... fue un momento espectacular que nos dejó a los cuatro sin palabras".
El astronauta canadiense Jeremy Hansen también compartió su asombro, asegurando que la tripulación quedó completamente cautivada por las vistas: "Ninguno de nosotros puede almorzar porque estamos pegados a la ventana tomando fotos".
Un viaje histórico rumbo a la Luna
El lanzamiento de Artemis II se llevó a cabo el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, marcando la primera misión tripulada del programa Artemis y el regreso de humanos a las inmediaciones de la Luna en más de cinco décadas.
La tripulación, compuesta por cuatro astronautas, recorrerá aproximadamente 1,1 millones de kilómetros en un viaje de 10 días que incluye un sobrevuelo por la cara oculta de la Luna antes de regresar a la Tierra.
Durante este trayecto, la cápsula Orion no solo transporta a los astronautas, sino también una serie de tecnologías que serán clave para futuras misiones, incluyendo aquellas que buscan establecer una presencia humana sostenida en el satélite natural.
Más que imágenes: el inicio de una nueva era
Las fotografías difundidas no solo cumplen una función estética o documental. Representan un avance crucial en la comunicación científica y en la forma en que la humanidad se conecta con la exploración espacial.
Cada imagen capturada desde la cápsula Orion acerca al público a una experiencia que, hasta hace poco, parecía lejana. Ver la Tierra desde el espacio —con sus océanos, nubes y luces— no solo impacta visualmente, sino que también refuerza una idea poderosa: la fragilidad y unidad del planeta.
Según la NASA, estas imágenes también forman parte del objetivo de la misión de inspirar a nuevas generaciones y demostrar que el regreso a la Luna es solo el comienzo de una etapa más ambiciosa.