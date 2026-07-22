 ¿Tapar Comida Caliente La Echa a Perder? Mito o Realidad
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Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

¿Alguna vez te dijeron que tapar la comida caliente hace que se eche a perder? Esta creencia ha pasado de generación en generación.

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Durante años ha circulado la creencia de que tapar la comida mientras aún está caliente hace que se eche a perder más rápido.  Sin embargo, esta idea es completamente falsa. Lo que realmente determina si un alimento se conserva en buen estado o representa un riesgo para la salud es el tiempo que permanece a temperatura ambiente antes de ser refrigerado.

Especialistas en seguridad alimentaria explican que tapar la comida caliente no provoca que se descomponga.  El vapor que se forma dentro del recipiente se condensa y se convierte en agua, pero esta humedad proviene del propio alimento y no genera bacterias por sí sola.

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¿Hay que esperar a que la comida se enfríe antes de taparla? 🤔🍲 ¿Tapar la comida caliente hace que se eche a perder? ¿Es malo guardar comida caliente en el refrigerador? #alimentos #cienciadealimentos #tuppers #comidacaliente

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El verdadero peligro aparece cuando los alimentos permanecen demasiado tiempo fuera del refrigerador.  Entre 5 °C y 60 °C, conocida como la "zona de peligro", las bacterias pueden multiplicarse rápidamente. Por ello, se recomienda que la comida no permanezca más de dos horas a temperatura ambiente, o únicamente una hora si el ambiente es muy caluroso.

Para conservar los alimentos correctamente, lo ideal es dividir las porciones grandes en recipientes poco profundos, de menos de cinco centímetros de grosor, para que se enfríen con mayor rapidez.  Una vez colocados en los recipientes, es recomendable mantenerlos tapados para protegerlos de contaminantes externos.

¡Atención a tu comida!

También es importante evitar introducir alimentos que estén hirviendo directamente al refrigerador.  Lo más recomendable es dejar que pierdan parte de su calor inicial, hasta alcanzar aproximadamente 50 °C, y después refrigerarlos.

Aunque los refrigeradores modernos pueden soportar alimentos calientes, colocar ollas muy grandes o recipientes extremadamente calientes puede elevar la temperatura interna del electrodoméstico.

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Lo anterior puede afectar la conservación de otros alimentos y favorecer la condensación de humedad, un ambiente ideal para la aparición de hongos. En conclusión, el mito de que tapar la comida caliente la echa a perder no tiene respaldo científico. Lo verdaderamente importante es enfriar los alimentos en un tiempo adecuado, refrigerarlos sin dejarlos demasiado tiempo a temperatura ambiente y almacenarlos correctamente.

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