Bryan Johnson se Clona para Crear Órganos de Reemplazo

Bryan Johnson causó impacto al anunciar en la red social X que logró crear una versión "recién nacida" de sí mismo a partir de células madre iPSC, con el objetivo de desarrollar órganos de reemplazo y terapias personalizadas.
El anuncio, que en pocas horas superó las 840.000 visualizaciones, desató reacciones divididas sobre los alcances reales de la medicina regenerativa moderna.
"Me acabo de clonar... como un recién nacido", escribió Johnson.
De acuerdo con Bryan Johnson, este procedimiento podría permitirle convertirse en su propio donante de sangre, probar nuevas terapias en el clon, cultivar órganos para trasplante y desarrollar tratamientos experimentales.
Sin embargo, en términos científicos, la técnica utilizada corresponde a la reprogramación de células adultas a un estado similar al embrionario, no a una clonación humana literal.
El método consistió en extraerle sangre para obtener células, las cuales pasaron por un proceso con factores de Yamanaka, reprogramándolas a un estado pluripotente.
Así, estas células pueden, en teoría, transformarse en diversas clases celulares, como neuronas, células cardíacas y de la retina. Bryan Johnson sostiene que el uso de células propias puede reducir el riesgo de rechazo en futuros trasplantes.
La enfermedad
El anuncio llegó después de que Bryan Johnson hiciera público, el 30 de junio, su diagnóstico de gastritis autoinmune, una enfermedad crónica sin cura aprobada.
Relató que el diagnóstico llegó tras observar durante 11 años bajos niveles de ferritina, sin que los médicos encontraran el motivo.
"El bajo almacenamiento de hierro rara vez se investiga si no hay anemia", apuntó. Una colonoscopia y cinco biopsias gástricas encontraron signos claros de gastritis autoinmune temprana.
Bryan Johnson relacionó este problema con la deficiencia de hierro y una enfermedad tiroidea autoinmune que ya padecía.
La gastritis autoinmune implica que el sistema inmunitario ataca las células parietales del estómago, lo que puede provocar deficiencia de vitamina B12, anemia y un mayor riesgo de cáncer gástrico. Johnson explicó: "El hierro y la tiroides se afectan mutuamente en ambas direcciones".
Tras el diagnóstico, optó por infusiones intravenosas de hierro y dijo que buscará alternativas experimentales para tratar la enfermedad, pues actualmente solo se gestiona mediante regulación de la anemia y cambios en el estilo de vida.