Pollo Amarillo o Blanco: La Duda que Arrasa en Google

La pregunta "¿es mejor comprar pollo con piel amarilla o blanca?" se ha convertido en una tendencia inesperada en Google, despertando la curiosidad de miles de usuarios que buscan saber cuál de las dos opciones ofrece mejor sabor, calidad o valor nutricional. Sin embargo, especialistas coinciden en que la respuesta no depende del color de la piel, sino de otros factores relacionados con la alimentación del ave.
De acuerdo con información recopilada por Infobae y basada en datos de la Federación Avícola Catalana, la principal diferencia entre ambos tipos de pollo radica en su dieta durante la crianza. Los pollos de piel amarilla reciben alimentos ricos en carotenoides, pigmentos naturales presentes en ingredientes como el maíz amarillo, la alfalfa y algunas flores, los cuales se acumulan en la grasa bajo la piel y le otorgan ese característico tono dorado.
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El pollo amarillo es alimentado principalmente con maíz amarillo y algunas flores que pigmentan su color por medio de la comida , mientras que el pollo blanco es alimentado con trigo principalmente , PERO EXISTE LA PRÁCTICA DE PIGMENTAR EL POLLO CON COLORANTES NATURALES #restaurantedfrank #cocineroenruta♬ sonido original - D'frank
Por otro lado, los pollos de piel blanca suelen alimentarse con cereales como trigo o sorgo, que contienen una menor cantidad de estos pigmentos naturales. Como resultado, conservan una piel más clara y una carne que muchos describen como más suave y tierna.
Uno de los mitos más extendidos es que el pollo amarillo es más saludable o de mejor calidad. Sin embargo, los expertos aclaran que el color de la piel no influye en el valor nutricional del producto. Tanto el pollo de piel amarilla como el de piel blanca aportan proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B y minerales esenciales como fósforo y selenio en cantidades muy similares.
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La Federación Avícola Catalana explica que muchos consumidores asocian el color amarillo con una crianza más natural o al aire libre, razón por la que los pollos de crecimiento lento y camperos suelen presentar esa tonalidad.
No obstante, esto no significa automáticamente que sean superiores desde el punto de vista nutricional. Los especialistas recomiendan que, al momento de comprar pollo, el consumidor preste mayor atención a aspectos como la frescura, el olor, la textura de la carne, en lugar de basar su elección únicamente en el color de la piel.