 Apoyo psicológico inmediato en Guatemala: una llamada ayuda
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Una llamada puede ayudar: habilitan apoyo psicológico inmediato en Guatemala

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, guatemaltecos tendrán acceso a un espacio de apoyo para recibir orientación psicológica.

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Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ALMA
Día Mundial para la Prevención del Suicidio / FOTO: ALMA
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A partir del 10 de septiembre de 2026, los guatemaltecos que atraviesen una crisis emocional, tengan pensamientos suicidas o necesiten orientación para ayudar a un familiar o amigo podrán comunicarse con la línea 1582. Es una línea directa de ALMA en donde podrás recibir apoyo psicológico de forma inmediata.

La iniciativa es impulsada por ALMA, proyecto de la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud (FUNDEGUA). Lo anterior, como parte de un esfuerzo interinstitucional en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.

El servicio ofrece primeros auxilios psicológicos y acompañamiento ante una crisis emocional o situaciones de riesgo suicida.  También está dirigido a familiares, amigos y personas cercanas que buscan orientación sobre cómo apoyar a alguien que atraviesa un momento difícil.

La atención es gratuita y confidencial, y estará disponible de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas. Las personas pueden comunicarse mediante una llamada al 1582 o enviar un mensaje de WhatsApp al 3007-1582.  Cabe destacar que, las llamadas son atendidas por psicólogos capacitados en intervención en crisis.

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Ximena Fuentes, coordinadora del Programa Nacional de Atención en Crisis, destacó que el objetivo es que quienes atraviesen una situación complicada sepan que existe un espacio al que pueden acudir en busca de ayuda. Esta iniciativa busca fortalecer una respuesta nacional que permita acompañar a las personas en crisis con continuidad, cuidado y dignidad. ALMA invita a la población a guardar el número 1582 y compartirlo con quienes puedan necesitarlo.

El documento también incluye recomendaciones para el tratamiento periodístico responsable del suicidio y la salud mental.

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Entre ellas se encuentra evitar describir métodos o lugares, no presentar el suicidio como una solución y priorizar mensajes de esperanza, además de incluir información sobre recursos de ayuda disponibles. Entre los mensajes centrales de la campaña destaca que pedir ayuda es un acto de valentía y no de debilidad, y que ninguna persona tiene que enfrentar una crisis emocional en soledad.

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