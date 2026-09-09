 Recorrido de Leyendas en Guatemala: ¡Compra tus boletos ya!
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¡Corre por tus boletos antes de que se agoten! Anuncian el Recorrido de Leyendas de Guatemala

Las leyendas de Guatemala volverán a cobrar vida este octubre en una experiencia nocturna que promete misterio, historias y más de un buen susto.

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Recorridos de Leyendas / FOTO: Recorridos de Leyendas
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El misterio, las historias de los abuelos y las Leyendas de Guatemala volverán a cobrar vida en uno de los recorridos más esperados de octubre.  El Recorrido de Leyendas GT 2026 ya tiene boletos a la venta y promete una experiencia llena de suspenso en uno de los lugares más emblemáticos de la capital.

El evento se realizará en el Cerrito del Carmen, escenario que durante más de una década ha sido testigo de esta particular forma de contar la historia y las leyendas guatemaltecas.  La actividad tiene más de 17 años de trayectoria y cada edición presenta un recorrido diferente, por lo que quienes ya han participado anteriormente encontrarán nuevas historias y experiencias.

La historia cuenta que, hace aproximadamente 250 años, cuando la ciudad se trasladó y fue fundada en este valle, también llegaron sus leyendas.  A estas se sumaron otras historias propias del Valle de la Ermita, muchas de las cuales, según la tradición popular, todavía rondan las antiguas calles del actual Centro Histórico de Guatemala.

El Recorrido de Leyendas GT busca recuperar estas historias y presentarlas de una manera diferente para las nuevas generaciones, combinando tradición, historia y elementos de suspenso. La experiencia se llevará a cabo los días 23, 24, 30 y 31 de octubre de 2026. Los recorridos estarán disponibles desde las 7:00 hasta las 11:30 de la noche, con salidas cada 10 minutos.

Más del Recorrido de Leyendas GT

Cada recorrido tendrá una duración aproximada de una hora, por lo que los asistentes deberán elegir cuidadosamente el horario al momento de comprar sus entradas. El precio individual es de Q85 por persona. Sin embargo, quienes compren cinco boletos o más en una misma transacción podrán acceder a un precio especial de Q75 por persona, una opción ideal para disfrutar la experiencia con familiares y amigos.

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Los boletos pueden adquirirse en Vivelo Online - Recorrido de Leyendas GT mediante tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. Cada entrada llegará al correo electrónico registrado mediante un código QR único, que no debe compartirse ni extraviarse.

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