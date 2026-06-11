Historia de México y Sudáfrica: Amistoso de 1993

Antes de enfrentarse en dos partidos inaugurales mundialistas, mexicanos y sudafricanos se vieron las caras por primera vez en un encuentro amistoso hace más de tres décadas.

Cuando México y Sudáfrica salten al campo este jueves (13 horas de Guatemala) para inaugurar el Mundial 2026, estarán escribiendo un nuevo capítulo de una historia que comenzó mucho antes de las grandes citas mundialistas.

Aunque muchos recuerdan el empate 1-1 en el partido inaugural de Sudáfrica 2010, pocos saben que el primer enfrentamiento entre ambas selecciones ocurrió en 1993, en un partido amistoso que marcó el inicio de los cruces entre dos equipos de continentes distintos.

Aquel encuentro sirvió para que ambas selecciones comenzaran a construir un historial que, aunque reducido, ha dejado momentos significativos. Con el paso de los años, México y Sudáfrica volvieron a encontrarse en amistosos internacionales y finalmente protagonizaron uno de los partidos inaugurales más recordados de la historia reciente de los Mundiales.

El gol de Siphiwe Tshabalala para los anfitriones y la respuesta de Rafael Márquez, que ahora es el asistente del técnico del "Tri", Javier Aguirre, quedaron grabados en la memoria de los aficionados en 2010, pero el origen de esa relación futbolística se remonta a 17 años antes, cuando ambos equipos apenas empezaban a cruzar caminos en el escenario internacional.

Ahora, más de tres décadas después de aquel primer amistoso, mexicanos y sudafricanos volverán a verse las caras en un duelo que tendrá repercusión global, al convertirse nuevamente en el partido que abre el Mundial 2026.

Dato curioso

Desde aquel primer choque de 1993, México y Sudáfrica han disputado pocos encuentros, pero dos de ellos han tenido un significado especial: los partidos inaugurales de los Mundiales de 2010 y 2026.

Entre esas coincidencias también destaca la presencia de Shakira como intérprete de la canción oficial del torneo. En 2010, la artista colombiana conquistó al mundo con "Waka Waka (This Time for Africa)", tema que se convirtió en un fenómeno global. Para 2026, volverá a estar ligada a la Copa del Mundo con "Dai Dai", una producción que busca acompañar una nueva generación de aficionados durante el torneo más importante del planeta.

Etiquetas