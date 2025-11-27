Súper Deportivo: Emisión 27 Noviembre 2025 - Lo Último

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos lo que dejó la final de ida de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú MC. Voces de los protagonistas. Actividad en el futbol europeo. Guatemala con actividad en los Juegos Bolivarianos. Se viene la última jornada del Torneo Apertura 2025.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.