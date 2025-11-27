 Súper Deportivo: Emisión 27 Noviembre 2025 - Lo Último
Videos

Súper Deportivo: Todo sobre la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú MC

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos lo que dejó la final de ida de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú MC. Voces de los protagonistas. Actividad en el futbol europeo. Guatemala con actividad en los Juegos Bolivarianos. Se viene la última jornada del Torneo Apertura 2025.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

En Portada

Juzgado de Extinción de Dominio devuelve edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

Juzgado de Extinción de Dominio devuelve edificio a empresa vinculada a Baldizón

02:21 PM, Nov 27
Aficionadas estallan contra Joel Campbell tras su penal fallado ante Xelajú (VIDEO)t
Deportes

Aficionadas estallan contra Joel Campbell tras su penal fallado ante Xelajú (VIDEO)

02:32 PM, Nov 27
Visita pública en CC: Exponen riesgos de criminalización a autoridades indígenast
Nacionales

Visita pública en CC: Exponen riesgos de criminalización a autoridades indígenas

12:51 PM, Nov 27
FOTOS: Globos gigantes y Labubus alegran el desfile de Acción de Gracias en Nueva Yorkt
Internacionales

FOTOS: Globos gigantes y Labubus alegran el desfile de Acción de Gracias en Nueva York

02:22 PM, Nov 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidos#liganacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.CorrupciónPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos