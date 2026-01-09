Súper Deportivo: Emisión 9 de Enero 2026 - Lo Último

Hoy en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas damos cobertura a distintos equipos de Liga Nacional con las voces de los protagonistas. Entrevistamos a Leonel Noriega, estratega de Marquense; Pablo Centrone, entrenador de Guastatoya; y cobertura con Comunicaciones. Además, charla con Iván Franco Sopegno, técnico de la Sub-17 de Guatemala.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.