 Súper Deportivo: Emisión 9 de Enero 2026 - Lo Último
Súper Deportivo: Damos cobertura a distintos equipos de Liga Nacional

Hoy en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas damos cobertura a distintos equipos de Liga Nacional con las voces de los protagonistas. Entrevistamos a Leonel Noriega, estratega de Marquense; Pablo Centrone, entrenador de Guastatoya; y cobertura con Comunicaciones. Además, charla con Iván Franco Sopegno, técnico de la Sub-17 de Guatemala. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

