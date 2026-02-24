Emisión A Primera Hora: 24 de Febrero de 2026

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se encuentra en una fase decisiva de sus elecciones internas. En medio de un clima de fuerte competencia política entre agrupaciones oficialistas y de oposición, la comunidad universitaria y profesional elige a quienes tendrán la responsabilidad de nombrar al próximo Rector para el período 2026-2030. En A Primera Hora abordamos el tema con estudiantes de Medicina y Derecho.
