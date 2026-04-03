 Motorista muere al chocar contra poste
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Motorista muere al chocar contra poste

La PMT realiza cierre viales debido al accidente de motocicleta ocurrido en el bulevar Los Próceres.

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El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes. , Foto Amilcar Montejo
El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes. / FOTO: Foto Amilcar Montejo

El conductor de una motocicleta murió la mañana de este Viernes Santo, 3 de abril en el bulevar Los Próceres y 21 avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, informó el intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) Amílcar Montejo.

El funcionario detalló que el conductor de la motocicleta chocó contra un poste en la ruta oriente de bulevar Los Próceres, mientras que el motorista cayó al lado contrario es decir hacia Occidente.

Bomberos acudieron al lugar y tras evaluar al conductor de la motocicleta establecieron que ya no contaba con signos vitales por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes. 

Ambos sectores serán intervenidos por autoridades, por lo que Amílcar Montejo recomendó utilizar como vía alterna la 20 calle de la zona 10 o bulevar Vista Hermosa.

Accidente en Chimaltenango

Bomberos Voluntarios también reportaron un accidente de tránsito en el que resultaron tres personas heridas, en el kilómetro 51 en el Libramiento de Chimaltenango.

Al lugar acudieron paramédicos de bomberos, quienes le brindaron atención en el lugar a tres personas que sufrieron golpes en diferentes partes del cuerpo. 

Una persona murió atropellada a inmediaciones de la aldea La Campana, Monjas, Jalapa, elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales confirmaron el deceso.

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