 Presunto pandillero incendia vivienda y toma de rehén a su hijo
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Presunto pandillero incendia vivienda y toma de rehén a su hijo

La Policía rescató al niño de 8 años tomado de rehén por su propio padre que incendió una vivienda en Villa Nueva.

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El pandillero además tenía una orden de captura., Foto PNC
El pandillero además tenía una orden de captura. / FOTO: Foto PNC

En una rápida intervención táctica de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fue rescatado sano y salvo un menor de 8 años que permanecía retenido por su propio progenitor, en una vivienda del callejón El Esfuerzo, zona 5 de Villa Nueva.

El operativo se originó tras reportes de disparos y el inicio de un incendio provocado por el pandillero y padre del menor dentro del inmueble. El sujeto, identificado como Brandon "N", de 29 años, quien mantenía al niño de 8 años en cautiverio mientras se atrincheraba con un arma blanca y lo que parecía el cañón de un arma de fuego.

Ante el incendio y el riesgo para el menor, la PNC irrumpió en la vivienda tras obtener autorización de la familia, logrando extraer al niño sin lesiones y capturar al agresor.

Brandon "N" señalado como presunto pandillero, tenía una orden de captura por el delito de violencia contra la mujer; por lo que fue consignado a un Juzgado de Turno, para solventar su situación legal.

Mientras que el menor de edad quedó bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para su protección integral.

Destruyen droga 

Entre otras acciones de la Policía destaca que en un área montañosa de Las Cruces, Petén, agentes de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ejército de Guatemala, localizaron, erradicaron e incineraron 21,000 matas de marihuana. El valor estimado de lo incautado asciende a Q10,500,000.

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Equipos técnicos y maquinaria fueron movilizados para trabajar de manera inmediata en el lugar que quedó incomunicado desde el pasado 30 de marzo.

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