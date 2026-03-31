 Capturan a hermano de alias "el Inquieto"
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Detienen a pandillero con alerta roja internacional; es hermano de "el Inquieto"

El sospechoso fue ubicado en un operativo en Mixco.

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El hermano de "el Inquieto" quedó bajo resguardo de las autoridades para que comparezca por los señalamientos en su contra., PNC
El hermano de "el Inquieto" quedó bajo resguardo de las autoridades para que comparezca por los señalamientos en su contra. / FOTO: PNC

En un operativo realizado por fuerzas de seguridad en la zona 8 de Mixco, Guatemala, las autoridades detuvieron este martes 31 de marzo a Kilder Ardany  Ramos Aguilar, de 37 años, hermano de alias "el Inquieto" y/o "Travieso", uno de los 20 líderes de la pandilla del Barrio 18 fugados de la cárcel Fraijanes II.

De acuerdo con los informes preliminares, el sindicado cuenta con dos órdenes de aprehensión y una alerta roja internacional, lo que indica que también era buscado por autoridades fuera del país. Las investigaciones lo vinculan con diversos hechos delictivos, entre ellos evasión, asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

El individuo, a quien la Policía Nacional Civil (PNC) describe como un "peligroso terrorista" de la referida estructura criminal, fue ubicado por agentes de la comisaría 16 en el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal.

"La captura se realizó en un operativo cuando viajaba en una camioneta, llevando una  pistola con dos cargadores y 33 municiones, con licencia de portación", detalló un portavoz de la institución de seguridad.

Añadió que esta acción se llevó a cabo como parte de las coordinaciones implementadas para desarticular estructuras criminales que operan en el área metropolitana. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad no reportaron incidentes mayores.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos criminales y su vínculo directo con estructuras del Barrio 18.

Según datos compartidos por la PNC, el detenido es hermano de Kevin Amilear Ramos Aguilar, alias "El Inquieto" y/o "Travieso", quien se evadió de la prisión el año pasado.

Fuga masiva de reos en Fraijanes II

Las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los 11 pandilleros restantes de la pandilla del Barrio 18, catalogada como terrorista por Estados Unidos.

La huida de los 20 miembros de la peligrosa pandilla fue revelada por las autoridades el 12 de octubre de 2025, lo que provocó una crisis en el Sistema Penitenciario guatemalteco.

El caso, denominado "Corrupción en el Sistema Penitenciario", generó la salida de la institución y del país del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, sobre quien pesa una orden de captura.

Por este hecho, la Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos; Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide de la prisión Fraijanes II.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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