 Influencer es asaltado en plena transmisión en vivo
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Influencer es asaltado en plena transmisión en vivo

Miles de espectadores presencian el momento del robo.

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Imagen con fines ilustrativos. , Redes sociales.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

El influencer y creador de contenido Muhsin Sarac, conocido en la plataforma Twitch como Musa_Usa, se volvió viral en redes sociales luego de que fuera víctima de un robo mientras realizaba una transmisión en vivo desde su puesto de comida en Baltimore.

Sarac transmite diariamente mientras atiende su food truck, donde vende hot dogs y conversa con su audiencia, mostrándoles el proceso de preparación de los alimentos y su interacción con los clientes. Sin embargo, una de sus transmisiones recientes tomó un giro inesperado cuando un joven que se acercó a comprar terminó llevándose dinero de la caja de propinas sin ejercer violencia.

Durante el directo, el sospechoso —vestido con un jersey azul— pidió un hot dog y mantuvo una conversación casual con el streamer, incluso mostrando interés por la transmisión en vivo. Mientras Sarac se dio la vuelta para limpiar la parrilla antes de preparar el pedido, el hombre aprovechó para tomar discretamente los billetes que se encontraban en la caja de propinas y luego abandonó el lugar.

El momento fue captado por la cámara y presenciado por miles de espectadores que seguían la transmisión en tiempo real. Algunos usuarios comenzaron a advertir al streamer a través del chat que el cliente había tomado el dinero. Sarac, entre risas y sorpresa, reaccionó al leer los mensajes y comentó que el sujeto había tomado alrededor de 20 dólares.

Policía acudió al lugar del robo

Minutos después, el creador de contenido decidió llamar a la policía para denunciar lo ocurrido. Agentes locales acudieron al lugar para recabar información sobre el sospechoso y las circunstancias del incidente. Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades han logrado identificar o localizar al responsable.

El video del robo fue compartido posteriormente en redes sociales, donde generó indignación entre los seguidores del streamer y usuarios de internet en general, quienes criticaron la situación y recomendaron al creador reforzar las medidas de seguridad en su negocio. El caso se volvió tendencia y reabrió el debate sobre los riesgos de transmitir en vivo desde espacios públicos o de trabajo.

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