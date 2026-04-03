Semana Santa: Previa de la fecha 18 del Clausura 2026

Una extensa jornada 18 de la Liga Nacional se realizará entre el Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, Lunes de Pascua y el martes 7 de abril. Uno de los atractivos del Clausura 2026 será la lucha por el liderato entre Municipal y Comunicaciones, empatados con 28 unidades, aunque Xelajú, Cobán Imperial y Mixco también entran al ruedo por pelear ese primer lugar.
Este sábado 4 de abril, el Aurora recibirá al Antigua en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán. Los "Aurinegros" buscan sumar puntos para acercarse al top 8, que da acceso a cuartos de final, en tanto, los antigüeños quieres llegar al cuarto lugar para tener el beneficio más delante de cerrar en casa sus eliminatorias de concretarse su boleto a la fase final.
Lucha por el liderato
El domingo 5 de abril se desarrollarán tres partidos, donde Mictlán le hace los hace los honores a Comunicaciones a las 15:00 horas, Municipal a Cobán Imperial a las 18:00 horas y el Xelajú a Malacateco a las 20:00 horas.
Ese día, el "Rojo" puede asegurar el liderato si vence a Cobán Imperial, pero los "Cremas" del Comunicaciones esperan un traspié de su máximo rival para que con un triunfo de ellos puedan recuperar la punta del campeonato y dejar atrás los fantasmas del descenso.
La jornada sabatina se cierra con el Xelajú-Malacateco a las 20.00 horas. Ningún equipo tiene opciones de liderato.
Inicio de semana con futbol
El lunes 6 de abril, Guastatoya es anfitrión ante Achuapa a las 19:00 horas. Partido de vida o muerte para ambos clubes, ya que los guastatoyanos y achuapanecos ocupan las dos últimas casillas del acumulado y son candidatos al descenso. Un empate sería mortal para los dos clubes, quien gane, aspira aún a la salvación.
Y el martes 7 de abril, se cerrará la fecha 18 con el juego entre Mixco y Marquense a las 15:00 horas. Una prueba dura para los "Leones Amarillos del Occidente" que vienen en una senda importante de victoria y no querrán fallar ante los mixqueños, club que también pelea por los puestos de arriba.