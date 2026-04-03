 Semana Santa: Previa de la fecha 18 del Clausura 2026
Deportes

Semana Santa: Previa de la fecha 18 del Clausura 2026

Municipal defenderá el liderato ante Cobán Imperial, en tanto, Guastatoya y Achuapa se juegan la permanencia en Liga Nacional el próximo lunes.

Compartir:
Clausura 2026: Municipal llega a la fecha 18 como líder
Clausura 2026: Municipal llega a la fecha 18 como líder / FOTO: Municipal

Una extensa jornada 18 de la Liga Nacional se realizará entre el Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, Lunes de Pascua y el martes 7 de abril. Uno de los atractivos del Clausura 2026 será la lucha por el liderato entre Municipal y Comunicaciones, empatados con 28 unidades, aunque Xelajú, Cobán Imperial y Mixco también entran al ruedo por pelear ese primer lugar.

Este sábado 4 de abril, el Aurora recibirá al Antigua en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán. Los "Aurinegros" buscan sumar puntos para acercarse al top 8, que da acceso a cuartos de final, en tanto, los antigüeños quieres llegar al cuarto lugar para tener el beneficio más delante de cerrar en casa sus eliminatorias de concretarse su boleto a la fase final.

Deportivo Achuapa con destino a la Primera División

Guastatoya también sufrió una fuerte derrota ante Malacateco que lo pone contra las cuerdas en la lucha por la permanencia.

Lucha por el liderato

El domingo 5 de abril se desarrollarán tres partidos, donde Mictlán le hace los hace los honores a Comunicaciones a las 15:00 horas, Municipal a Cobán Imperial a las 18:00 horas y el Xelajú a Malacateco a las 20:00 horas.

Ese día, el "Rojo" puede asegurar el liderato si vence a Cobán Imperial, pero los "Cremas" del Comunicaciones esperan un traspié de su máximo rival para que con un triunfo de ellos puedan recuperar la punta del campeonato y dejar atrás los fantasmas del descenso. 

La jornada sabatina se cierra con el Xelajú-Malacateco a las 20.00 horas. Ningún equipo tiene opciones de liderato.

La jugada polémica del Comunicaciones 1-0 Mixco

Con gol de Dairon Reyes desde el punto penalti, el “Albo” ganó el partido, terminó la fecha 17 como sublíder y se aleja del descenso.

Inicio de semana con futbol

El lunes 6 de abril, Guastatoya es anfitrión ante Achuapa a las 19:00 horas. Partido de vida o muerte para ambos clubes, ya que los guastatoyanos y achuapanecos ocupan las dos últimas casillas del acumulado y son candidatos al descenso. Un empate sería mortal para los dos clubes, quien gane, aspira aún a la salvación. 

Y el martes 7 de abril, se cerrará la fecha 18 con el juego entre Mixco y Marquense a las 15:00 horas. Una prueba dura para los "Leones Amarillos del Occidente" que vienen en una senda importante de victoria y no querrán fallar ante los mixqueños, club que también pelea por los puestos de arriba.

Jornada 18 del Clausura 2026 

Foto embed
Fecha 18 del Clausura 2026 de la Liga Nacional - EU Digital

En Portada

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del paíst
Nacionales

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del país

01:46 PM, Abr 05
Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mitat
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

05:00 PM, Abr 05
Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

03:49 PM, Abr 05
El próximo rival de Lester Martínez está en juegot
Deportes

El próximo rival de Lester Martínez está en juego

01:45 PM, Abr 05
Trump insiste en desatar el infierno en Irán el martes si no reabre Ormuzt
Internacionales

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre Ormuz

10:34 AM, Abr 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos