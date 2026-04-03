Deportivo Achuapa con destino a la Primera División

La jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala se desarrolló entre el Miércoles Santo y Jueves Santo dejando grandes resultados y una lucha por la permanencia al rojo vivo. El gran perdedor de la fecha ha sido el Deportivo Achuapa, que parece ser, el primero de los dos clubes que se encaminan a la Liga de Futbol Primera División de Guatemala.
Achuapa recibió a Municipal en el estadio Winston Pineda Gudiel y cayó 1-2, resultado complicado para los "Cebolleros", que dirige Álvaro García, debido a que acumuló otro partido sin ganar, ya es el décimo al hilo, además, acumuló su octava derrota de forma consecutiva.
El último triunfo achuapaneco ocurrió el 17 de febrero cuando en casa derrotaron a Guastatoya 1-0 con gol de Carlos Santos por la fecha 7.
De ahí en adelante, ya no ganaron. Dos empates consecutivos fueron el inicio de esta debacle para Achuapa: 1-1 ante Malacateco en Malacatán por la fecha 8 y 0-0 ante Xelajú en Jutiapa por la jornada 9. Posteriormente, se vinieron las ocho derrotas consecutivas: 0-1 ante Cobán Imperial, 1-0 ante Antigua, 4-0 ante Comunicaciones, 1-2 ante Marquense, 1-0 ante Mixco, 0-2 ante Mictlán, 1-0 ante Aurora y 1-2 ante Municipal por la jornada 17.
De los últimos 10 partidos (30 puntos en juego), Deportivo Achuapa ganó 2 puntos y perdió 28.
Con 40 unidades en total, Achuapa es último lugar del acumulado y casilla del descenso. El lugar 10 (casilla de salvación) lo ocupa Marquense con 47 unidades, es decir, son 7 puntos de diferencia que debe descontar el conjunto achuapaneco cuando ya restan solo cinco partidos por disputar (15 puntos).
Guastatoya en agonía
Luego de mantenerse fuera de la zona del descenso, dos empates consecutivos 1-1 ante Municipal y Xelajú, además de una derrota ante Malacateco (1-0) han hecho que el "Pecho Amarillo" haya caído de nuevo a la zona del descenso.
Con 43 puntos, el conjunto de Guastatoya está en la casilla 11, posición que lo condenaría al descenso al finalizar la fase regular.
El gran problema para Guastatoya es que en sus últimos cinco partidos tiene compromisos ante el bicampeón Antigua, Comunicaciones, Cobán Imperial, y deberá enfrentar directamente a clubes en situación que luchan por la permanencia como Achuapa y Marquense.
Calendario de Guastatoya: De local ante Achuapa por la fecha 18, visita a Cobán Imperial en la 19, recibe a Antigua en la 20, visita a Comunicaciones en la 21 y cierra la 22 de local ante Deportivo Marquense.