 La jugada polémica del Comunicaciones 1-0 Mixco
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La jugada polémica del Comunicaciones 1-0 Mixco

Con gol de Dairon Reyes desde el punto penalti, el "Albo" ganó el partido, terminó la fecha 17 como sublíder y se aleja del descenso.

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Jugada polémica en el Comunicaciones vs. Mixco
Jugada polémica en el Comunicaciones vs. Mixco / FOTO: Capturas de video y comunicaciones

El cronómetro iba para los 37 minutos del partido entre Comunicaciones vs. Mixco en el estadio Cementos Progreso, cuando en un ataque elaborado por los "Albos" terminó con un balón para Omar Duarte, quien entró al área grande de los "Chicharroneros" y al tener doble marca (Christian Ojeda y Jeshua Urízar) cayó al césped de juego. Mario Escobar, el árbitro internacional y con proyección a ser réferi mundialista no dudó y marcó penalti. Ese fue el inicio de una polémica que terminó por darle el triunfo al "Albo".

Las imágenes de televisión muestran claramente cómo el jugador de Comunicaciones, Omar Duarte, entierra el botín izquierdo en el césped artificial del Cementos Progreso al momento que Ojeda lo desplaza al ponerle las dos manos en la espalda y empujarlo. Escobar no dudó y dio penalti.

La opinión de Jonathan Polanco. La página VAR 502, del exárbitro guatemalteco Jonathan Polanco se refirió a esa jugada y la calificó de "error crítico". De acuerdo al análisis arbitral, hubo error "al sancionar penal a favor de los ‘Cremas’, el delantero entierra el pie en la gramilla y se deja caer como si le hicieran zancadilla. La cultura del engaño de los jugadores".

Esa jugada levantó la polémica e hizo que en redes sociales rápidamente se hablara de la acción, y de la mano con ello, la afición recordó las palabras de Janderson Pereira, quien dijo en su momento: "Sin ayudas, se van".

Gol anulado a Mixco

En dicho partido, se dio en la recta final del duelo otra jugada con tintes polémicos. Mixco anotó el empate al 81, pero en una jugada donde hubo falta, pese a ello, Mario Escobar convalidó el gol, pero instantáneamente, su línea le corrió al indicarle que hubo falta.

Tras ese apoyo del línea, Escobar dio marcha atrás y marcó falta contra Fredy Pérez, quien engañó al árbitro al quejarse de un golpe en el rostro cuando las imágenes de televisión son claras y muestran un toque en su brazo.

Al final del partido, Comunicaciones venció a Mixco 1-0 con gol de Dairon Reyes para alcanzar en puntos a Municipal y compartir la primera posición del campeonato mayor guatemalteco. Por su parte, los mixqueños que buscaban el primer lugar terminaron la fecha 17 del Clausura 2026 en el quinto puesto.  

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