 Clausura 2026: Comunicaciones suma su cuarta derrota al hilo
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Comunicaciones: Cuatro derrotas al hilo y a dos puntos del descenso

El "Crema" se jugaba el liderato de la competencia y alejarse de la zona del descenso; no logró ningún objetivo. El castigo vino de un su exjugador.

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El cuadro "Albo" perdió su cuarto partido consecutivo; este jueves reciben a Mixco
El cuadro "Albo" perdió su cuarto partido consecutivo; este jueves reciben a Mixco / FOTO: Comunicaciones

Comunicaciones del internacional técnico Marco Antonio Figueroa sigue obteniendo resultados negativos que nuevamente lo ponen de cara al repechaje a Liga Primera División de Guatemala.

Uno de los clubes más grandes de Guatemala no ha podido en sus últimos cuatro partidos y suma cuatro derrotas: Dos de local y dos de visitante, pero la pérdida de estos 12 puntos, ha hecho que el "Crema" cierre la noche del domingo 29 de marzo con una ventaja de 2 puntos sobre el descenso. El miércoles recibe a Deportivo Mixco, un equipo que viene encendido y en una racha de ganancias.

Comunicaciones tenía la posibilidad este día de ser líder luego de los tropiezos de Xelajú y Cobán Imperial, pero no pudo ganar en el estadio Marquesa de la Ensenada ante Deportivo Marquese, club que lo derrotó 1-0 con gol del delantero uruguayo Diego Casas, exjugador de Comunicaciones.

Con la derrota de Comunicaciones, Xelajú festejó ya que mantuvo por segunda jornada el liderato del Clausura 2026, y llegará a defender en la próxima jornada el liderato a la casa de los "Leones Amarillos del Occidente".    

Marquense derrota a Comunicaciones y sale de la zona del descenso

El “Crema” suma su cuarta derrota al hilo y queda a 2 puntos del descenso; los “Leones” envían a Guastatoya al descenso y quedan a las puertas de entrar al top 8.

Marquense sale de la zona del descenso

La otra gran noticia de la jornada fue que gracias a su triunfo de la mano del director técnico mexicano Omar Arellano, el Deportivo Marquense logró salir de la zona del descenso y enviar a esa posición a Deportivo Guastatoya. Aunque en esa lucha solo hay un punto de diferencia.

Achuapa está en picada y es el último de la temporada, y para salir de la zona del descenso debe descontar cuatro puntos a Marquense.

Guastatoya con 43 puntos, y siendo la última casilla que castiga con el descenso, tiene muy de cerca a Marquense y Malacateco con un punto de diferencia y a Comunicaciones con 2 puntos.

Situación emotiva, dramática y de nervios se espera en las siguientes jornadas de la Liga Nacional.

Esta semana se desarrollará la fecha 17 y estos son los partidos:

  • Miércoles Santo, 1 de abril: Cobán Imperial vs. Aurora (15:00 horas), Antigua vs.  Mictlán (18:00 horas), Marquense vs. Xelajú (20:00 horas)
  • Jueves Santo, 2 de abril: Achuapa vs. Municipal (15:00 horas), Comunicaciones vs. Mixco (17:00 horas) y Malacateco vs. Guastatoya (19:00 horas).
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