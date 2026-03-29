 Resultado Marquense vs. Comunicaciones por el Clausura 2026
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Marquense derrota a Comunicaciones y sale de la zona del descenso

El "Crema" suma su cuarta derrota al hilo y queda a 2 puntos del descenso; los "Leones" envían a Guastatoya al descenso y quedan a las puertas de entrar al top 8.

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Diego Casas celebrando ante Comunicaciones
Diego Casas celebrando ante Comunicaciones / FOTO: Deportivo Marquense

Deportivo Marquense y Comunicaciones cerraron esta noche en el estadio Marquesa de la Ensenada en San Marcos la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, y con ello dieron vida a uno de los partidos más relevantes de este fin de semana donde de todo se jugaba. Los "Leones Amarillos del Occidente" buscaban salir de la zona del descenso, en tanto, los "Cremas" buscaban en primera instancia el liderato de la competencia y de la mano alejarse de la zona del descenso y empezar a asegurar su permanencia en la Liga Nacional. Es de recordar que el equipo de Marco Antonio Figueroa entró a esta fecha con una ventaja de cuatro puntos sobre las casillas del descenso, por lo que una derrota hoy lo dejaba a dos puntos de perder la categoría.

El duelo comenzó muy mal para Comunicaciones ya que llegando al minuto cuatro, Samuel Camacho se resintió de una lesión muscular del muslo posterior de la pierna derecha, obligándolo a abandonar el terreno de juego. Al minuto 6 ingresó José Gálvez para sustituir a Camacho, situación que tácticamente ponía en peligro el esquema de juego del "Fantasma".

Lo mejor del partido ocurrió en dos minutos, del 32 al 33. Primero fue un remate de larga distancia de Andy Ruiz que hizo estirar al portero Fredy Pérez al 32, donde dio rebote frontal; en la continuidad de la jugada Diego Casas asistió a Marco Rodas que le pegó violentamente a la pelota, y Pérez evitaba el gol al enviarla al tiro de esquena en el 33; y en la ejecución, un cabezazo impresionante de Salvador Estrada fue detenido por Fredy y así en dos minutos y tres atajadas, Comunicaciones se salvaba del primer gol.

Se jugaba el 45+2, y un tiro de esquina abrió la puerta del gol a Diego Casas. El uruguayo recibió el esférico en soledad en el área grande, y tras acomodarse el esférico envió un derechazo para vencer a Fredy Pérez y colocar el 1-0 al cierre del primer tiempo. 

Marquense sale del descenso 

Para la segunda parte, Marquense tuvo oportunidades para liquidar, pero sus fallos lo impedían. Primero un cabezazo en soledad de Miguel Escobar que salió desviado de la portería de Fredy Pérez al 51, luego, una atajada fenomenal al 56.

Comunicaciones intentó empatar, pero en un gran remate de Janpol Morales, el portero Javier Colli a una mano atajó y le dijo no al empate visitante cuando el cronómetro marcó el 70.

Comunicaciones al igual que Cobán Imperial desaprovecharon la oportunidad de robarle el liderato a Xelajú que con el empate de anoche ante Guastatoya lo exponía, pero el futbol lo resguardó y los "Superchivos" por segunda semana serán líderes.

La otra noticia se da en el tema acumulado ya que con el triunfo, Marquense sale de la zona del descenso y envía a Guastatoya a las casillas rojas, dejando a Comunicaciones a dos puntos del descenso.  

Para la fecha 17, Marquense el miércoles de local recibe a Xelajú (20.00 horas) y Comunicaciones el jueves recibe a Mixco en el estadio Cementos Progreso (17:00 horas).  

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