Comunicaciones nuevamente en la lucha por el no descenso

Comunicaciones perdió esta anoche ante Xelajú M. C. 1-3 con las anotaciones de Jesús López desde el punto penalti, Jorge Aparicio y Harim Quezada, con ello, el "Albo" sumó su tercera derrota consecutiva y la segunda al hilo en condición de local para nuevamente estar bajo la sombra del descenso, y deberá ahora, luchar de nuevo por la permanencia en la Liga Nacional de Guatemala.
Tras su triunfo por goleada 4-0 ante Achuapa por la jornada 12, las fechas 13, 14 y 15 ha sido desastrosas para el equipo que lo dirige técnica y tácticamente el chileno Marco Antonio Figueroa, el "Fantasma".
En la jornada 13, Comunicaciones visitó a Cobán Imperial y le venció 2-0 con goles de Steven Paredes y Thales Moreira. Para la fecha 14, jugando en casa, el "Crema" fue derrotado por el bicampeón nacional Antigua G. F. C. 1-0 con gol de Oscar Castellanos. Y este domingo 22 de marzo, Xelajú vino a la capital y los derrotó 1-3 con tantos de dos de sus exjugadores (Jesús López y Jorge Aparicio) y uno de Harim Quezada, un futbolista hecho en Municipal, el eterno rival del cuadro blanco.
Comunicaciones a cuatro puntos del descenso
La pérdida de 9 puntos hizo que Comunicaciones saliera de la zona de confort que se había ganado y que prácticamente ya le había dejado atrás en su lucha por el no descenso.
En la fecha 15 y a falta del juego entre Antigua vs, Marquense, el cual se juega este lunes 23 de marzo a las 19:00 horas en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Comunicaciones a quedado a cuatro puntos de tocar de nuevo la zona del descenso. Y su situación empeora ya que si los "Leones Amarillos del Occidente" sumaran puntos mañana, estaría solo a tres puntos del descenso.
El último lugar de la temporada es Deportivo Achuapa, que suma 37 partidos para un total de 40 unidades.
Luego le sigue Marquense (posición 11), que con 36 partidos (le falta cumplir mañana ante Antigua) suma 41 puntos. Los de occidente están en zona del descenso.
Los "Cremas del Comunicaciones" son octavos con 45 puntos, y ya cumplió sus 37 partidos. Por lo que un triunfo o empate de Marquense hará que el cuadro capitalino queda a tres puntos del descenso.
En la lucha por el no descenso hay muchos equipos que pelearán por la permanencia. Al igual que Comunicaciones, Mictlán tiene 45 puntos y está en la danza del descenso. Además, Malacateco (43) y Guastatoya (42) están en esa situación penosa. Sumado a los dos puestos del descenso, Marquense y Achuapa.
El calendario de Comunicaciones al cierre de la fase regular es el siguiente: Fecha 16 visita a Marquense, fecha 17 recibe a Mixco, fecha 18 visita a Mictlán, fecha 19 recibe a Aurora, en la 20 visita a Municipal, en la 21 recibe a Guastatoya y cierra la fase regular (fecha 22) con la visita a Malacateco.