Xelajú derrota a Comunicaciones y es líder del Clausura 2026

En el estadio Cementos Progreso se vivió uno de los partidos más intensos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, que dejó un mal sabor de boca en el tema arbitral y por parte de los aficionados locales. Sumado a una actitud tomada por los jugadores quetzaltecos que puso en duda la continuidad del partido.
En el duelo estelar de este domingo, todo transcurría con normalidad, hasta el minuto 32, cuando una falta sobre Lynner García en el área grande fue pitada como penalti por Bryan López.
El encargado de ejecutar la pena máxima fue William Omar Duarte, quien no pudo vencer a Rubén Darío Silva, quien atajó de forma extraordinaria cuando se jugaba el minuto 35.
Pero el línea informa al central de un adelantamiento por parte de Silva y el penalti se debía repetir. Esa situación molestó al meta quetzalteco que se negaba atajar la pena máxima.
Entre alegatos y acciones para retardar el partido, Rubén Darío Silva se ganó la tarjeta amarilla y posteriormente tomó la decisión de ir a hablar con los integrantes del banquillo, en una situación que se hizo pensar en algún momento en el abandono del juego en el minuto 38, pero minutos después regresó a su zona para que se ejecutara la repetición del penalti.
? #Clausura2026 | Al 38, los jugadores se congregan en la banca y se oponen a continuar el partido tras el penalti mercado y la repetición del mismo. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 23, 2026
? Comunicaciones 0-0 Xelajú?
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Goles de Reyes y López
A todo ello, ya era el minuto 41, y el penalti cambiaba de ejecutor, sería Dairon Reyes. Éste no falló y terminó por colocar el 1-0 al 41, en un penalti inicial que se había marcado al 32.
Cuando se llegaba al 45, y se anunciaba el tiempo de reposición, Samuel Camacho cometió falta a Yair Jaén y López no dudó en marcar penalti a favor de Xelajú.
El ejecutor de la pena máxima fue Jesús López, exjugador de Comunicaciones, y con una buena definición colocó el 1-1 en el 45+2.
Al cierre del primer tiempo, en redes sociales se viralizó un video en donde algunos aficionados de Comunicaciones obligaron a salir del graderío bajo amenazas a jugadores de la categoría especial de Xelajú que observaban el partido de categoría mayor.
#Clausura2026 | Este fue el momento polémico del partido tras el fallo de William Omar Duarte y el adelanto del portero Rubén Darío Silva. El árbitro repitió el penalti, decisión que hizo que Darío Silva abandonara el terreno de jugo. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 23, 2026
? Comunicaciones 1-0... pic.twitter.com/GO1wg1DWnY
Remontada
Las cosas no marchaban bien para los "Cremas" en el arranque de la segunda parta ya que Marco Domínguez, quien había estado al filo de la navaja por su juego brusco, se ganó la segunda amarilla al 49 y fue expulsado del partido. Domínguez dejaba con 10 elemento a su equipo en un partido tan vital.
Tres minutos después de la expulsión de Domínguez, llegó el gol de Xelajú. Era el 1-2 y en ese momento el liderato para Xelajú. ¿Quién lo hizo? Otro exjugador de Comunicaciones Jorge Aparicio.
De ahí en adelante, el partido bajó en su intensidad. Comunicaciones intentaba reaccionar, pero le costaba. Xelajú era cauto para no perder la ventaja, pero la recta final sería dramática y cardíaca.
En el 81, Comunicaciones cedió y Xelajú no perdonó. Gol de Harim Quezada al 81 para un contundente y merecido 1-3. Xelajú es el nuevo líder de la competencia. Tiene 26 puntos igual que Cobán Imperial, pero su diferencia de gol es de +12 y la de los cobaneros +9 por lo que se ubican en la cima del Clausura 2026.