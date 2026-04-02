 Ejército intercepta embarcación e incauta pez vela
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Ejército intercepta embarcación e incauta pez vela

Las autoridades condujeron a tres personas que se encontraban en la embarcación junto al pez vela.

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El Comando Naval del Pacífico interceptó una embarcación que transportaba producto marino., Foto Ejército
El Comando Naval del Pacífico interceptó una embarcación que transportaba producto marino. / FOTO: Foto Ejército

El Comando Naval del Pacífico, durante patrullajes de control de tráfico marítimo en aguas del litoral pacífico, inspeccionó una embarcación que no contaba con la documentación correspondiente, localizando a tres tripulantes a bordo y producto marino de especie pez vela, sin respaldo legal, informó el Ejército de Guatemala. 

En el interior de la embarcación se encontraban tres tripulantes, quienes no pudieron presentar los permisos requeridos para la actividad que realizaban.

Las autoridades localizaron producto marino de la especie pez vela, el cual era transportado sin la documentación que avalara su procedencia legal. Este tipo de recurso es regulado debido a su importancia en los ecosistemas marinos y su valor en la pesca deportiva.

Ante esta situación, la embarcación fue conducida a puerto, donde se iniciaron los procedimientos correspondientes conforme a la legislación vigente en el país.

Sanciones rigurosas

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) recordó  a la ciudadanía la existencia de un marco legal robusto diseñado para proteger la vida silvestre. La Ley de Áreas Protegidas, contenida en el Decreto No. 4-89, establece claramente que cualquier acto de transportar, intercambiar o comercializar partes o derivados de especímenes vivos o muertos de vida silvestre, realizado de manera ilegal, está severamente penado por la ley. 

Las sanciones por incurrir en estas actividades ilícitas son contundentes y tienen un carácter disuasorio. Los infractores pueden enfrentar penas de prisión que van desde los cinco hasta los diez años, además de multas económicas significativas que oscilan entre Q10,000.00 y Q20,000.00. 

Protección de la biodiversidad

La institución reitera su compromiso con la protección de la biodiversidad y hace un llamado enfático a toda la población. Es de vital importancia que los ciudadanos se abstengan de adquirir y consumir este tipo de productos, ya que cada compra, por pequeña que sea, contribuye directamente a fomentar el tráfico ilegal de especies. La demanda de estas carnes exóticas es el principal motor que impulsa a los traficantes a continuar con sus actividades, poniendo en peligro la existencia de especies nativas y el equilibrio ecológico.

Finalmente, el CONAP invita activamente a la comunidad a ser parte de la solución. Se exhorta a denunciar cualquier actividad ilícita relacionada con la vida silvestre ante las autoridades competentes. La colaboración y la vigilancia ciudadana son herramientas poderosas en la lucha contra el crimen ambiental y son esenciales para asegurar la conservación de la invaluable riqueza natural de Guatemala para las futuras generaciones.

Denuncia y protege la biodiversidad: 

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