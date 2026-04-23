Hora 15: Emisión del 23 de abril de 2026

Por medio de una circular, los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia le ordenaron a los jueces reforzar controles y justificar la aplicación de prisión preventiva. En #Hora15 conversamos sobre el tema con: licenciado Oscar Morales, magister, analista político, penalista y constitucionalista; y licenciado Laureano López, abogado penalista, constitucionalista, docente universitario y analista independiente.
El programa Hora 15 de Emisoras Unidas aborda los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas.
Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.