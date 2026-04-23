 Hora 15: Emisión del 23 de abril de 2026
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Hora 15: Piden a jueces justificar aplicación de prisión preventiva

Por medio de una circular, los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia le ordenaron a los jueces reforzar controles y justificar la aplicación de prisión preventiva. En #Hora15 conversamos sobre el tema con: licenciado Oscar Morales, magister, analista político, penalista y constitucionalista; y licenciado Laureano López, abogado penalista, constitucionalista, docente universitario y analista independiente.

El programa Hora 15 de Emisoras Unidas aborda los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas.

Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.

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