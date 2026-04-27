Súper Deportivo: Emisión del 27 de Abril de 2026

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todo lo que dejó la fecha 22 del Clausura 2026. Definidas los cuartos de final de la Liga Nacional. Voces de los protagonistas. Programación de las semifinales de la Primera División. Semana de Champions League.
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