 A Primera Hora: Emisión del 29 de Abril de 2026
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Proceso de elección de Fiscal General amenazado por nuevos amparos

La ruta hacia la elección del nuevo Fiscal General suma una nueva capa de complejidad jurídica tras la presentación de recientes recursos de amparo que buscan definir el perfil de los aspirantes. En A Primera Hora abordamos el tema con Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia. 

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.

Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.

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