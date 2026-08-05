Ejército estrena equipamiento

El ministro de la Defensa, Henry Saenz, anunció este miércoles 5 de agosto, que el Ejército comenzó a utilizar un nuevo equipamiento comenzando por el personal en La Libertad, Petén.
Las Fuerzas Armadas de Guatemala recibieron el primer lote de munición y de armamento nuevo, fusil M4, de fabricación estadounidense, mismo que utilizan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los que sustituirán a los fusiles Galil de fabricación israelí.
Desde la brigada militar en La Libertad, Petén, el nuevo soldado guatemalteco comenzará a utilizar el fusil M4, y posteriormente se extenderá al resto del país.
"Ahora los soldados van a tener un equipamiento de última generación que nos va a ayudar a combatir lo que pasa de manera cruda en todo el país", manifestó Saenz.
"Tenemos al soldado, mejor equipado para operar diurno y nocturno y para mí es muy satisfactorio decirle al pueblo Guatemala que todo el equipamiento ya está recibido. Estamos revisando las partes finales de lo que va a ser la nueva instalación y las nuevas capacidades que vamos a tener iniciando acá en y es mucha satisfacción porque sí lo podemos hacer. El Ejército de Guatemala tiene las capacidades para poder llevar desarrollo a partir de la Defensa", manifestó.
Saenz destacó la importancia del departamento de Petén, debido a que históricamente es el departamento con menos gobernanza que ha tenido Guatemala, "Para empezar a contener de manera seria y contundente al crimen organizado transnacional, necesitamos comenzar en Petén", indicó.