 Municipal visita a Verdes F. C. y va por su primera victoria
Deportes

Municipal visita a Verdes F. C. y va por su primera victoria

Asimismo, el “Mimado de la Afición” busca incrementar a seis, los partidos sin perder en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Compartir:
Municipal visita a Verdes de Belice por Copa Centroamericana 2026
Municipal visita a Verdes de Belice por Copa Centroamericana 2026 / FOTO: Municipal
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 continúa este jueves 6 de agosto con el duelo entre Verdes F. C. y el Club Social Deportivo Municipal por el grupo D, en el estadio FFB de Belmopán, Belice.

El encuentro marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

Verdes llega al partido con la intención de recuperarse tras caer 5-0 ante Motagua en su debut en el torneo centroamericano. El vigente campeón de la Liga Premier de Belice también busca su primera victoria en la historia de la Copa Centroamericana, luego de perder sus primeros nueve partidos en la competencia.

Así llega Municipal de Guatemala

Municipal disputará su segundo encuentro de la fase de grupos después de igualar 1-1 como visitante frente al Club Sports Cartaginés de Costa Rica en la jornada 1. El defensor José Mena anotó el gol que le permitió al conjunto guatemalteco rescatar un punto.

Los "Rojos" intentarán prolongar su actual racha invicta. Municipal acumula cinco partidos consecutivos sin perder en la Copa Centroamericana, con un saldo de una victoria y cuatro empates.

Foto embed
Municipal visita a Verdes este jueves 6 de agosto de 2026 - EU Digital

Así es el invicto de Municipal en la Copa Centroamericana

En la Copa Centroamericana 2025, Municipal jugó cuatro partidos, donde alcanzó una victoria y tres empates. Pese a sus 6 unidades, los "Rojos" no pudieron acceder a la fase de cuartos de final. Pero se despidió invicto del torneo internacional.

  • Fecha 1: Diriangén 1-1 Municipal (31 de julio de 2025)
  • Fecha 2: Municipal 1-1 Sporting San Miguelito (7 de agosto de 2025)
  • Fecha 3: Municipal 2-1 Real España (13 de agosto de 2025)
  • Fecha 5: Herediano 4-4 Municipal (28 de agosto de 2025)

Ya en la edición 2026, Municipal suma un partido, el cual se jugó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde los "Rojos" no ganaron, pero tampoco perdieron, y ese empate, los lleva a acumular cinco partidos sin perder en el torneo centroamericano. 

  • Fecha 1: Municipal 1-1 Cartaginés (30 de julio de 2026)
Municipal falla en casa y no pasa del empate ante Cartaginés

La primera fecha del torneo centroamericano ha sido fatal y desastroso para los equipos guatemaltecos, debido a que ninguno logró ganar.

*Con apoyo de Concacaf.  

En Portada

Defensa señala grave impacto para pueblos indígenas por nuevo cargo contra Pacheco y Chaclánt
Nacionales

Defensa señala grave impacto para pueblos indígenas por nuevo cargo contra Pacheco y Chaclán

04:33 PM, Ago 05
Pacheco y Chaclán recuperan su libertad tras 15 meses detenidost
Nacionales

Pacheco y Chaclán recuperan su libertad tras 15 meses detenidos

02:56 PM, Ago 05
Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividadt
Nacionales

Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividad

01:43 PM, Ago 05
Messi lidera con un doblete la goleada del Inter Miami al San Luis en la Leagues Cupt
Deportes

Messi lidera con un doblete la goleada del Inter Miami al San Luis en la Leagues Cup

09:06 PM, Ago 05
Municipal visita a Verdes F. C. y va por su primera victoriat
Deportes

Municipal visita a Verdes F. C. y va por su primera victoria

08:18 PM, Ago 05

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaMessiuniversofutbol
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar