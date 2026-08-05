Municipal visita a Verdes F. C. y va por su primera victoria

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 continúa este jueves 6 de agosto con el duelo entre Verdes F. C. y el Club Social Deportivo Municipal por el grupo D, en el estadio FFB de Belmopán, Belice.
El encuentro marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.
Verdes llega al partido con la intención de recuperarse tras caer 5-0 ante Motagua en su debut en el torneo centroamericano. El vigente campeón de la Liga Premier de Belice también busca su primera victoria en la historia de la Copa Centroamericana, luego de perder sus primeros nueve partidos en la competencia.
Así llega Municipal de Guatemala
Municipal disputará su segundo encuentro de la fase de grupos después de igualar 1-1 como visitante frente al Club Sports Cartaginés de Costa Rica en la jornada 1. El defensor José Mena anotó el gol que le permitió al conjunto guatemalteco rescatar un punto.
Los "Rojos" intentarán prolongar su actual racha invicta. Municipal acumula cinco partidos consecutivos sin perder en la Copa Centroamericana, con un saldo de una victoria y cuatro empates.
Así es el invicto de Municipal en la Copa Centroamericana
En la Copa Centroamericana 2025, Municipal jugó cuatro partidos, donde alcanzó una victoria y tres empates. Pese a sus 6 unidades, los "Rojos" no pudieron acceder a la fase de cuartos de final. Pero se despidió invicto del torneo internacional.
- Fecha 1: Diriangén 1-1 Municipal (31 de julio de 2025)
- Fecha 2: Municipal 1-1 Sporting San Miguelito (7 de agosto de 2025)
- Fecha 3: Municipal 2-1 Real España (13 de agosto de 2025)
- Fecha 5: Herediano 4-4 Municipal (28 de agosto de 2025)
Ya en la edición 2026, Municipal suma un partido, el cual se jugó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde los "Rojos" no ganaron, pero tampoco perdieron, y ese empate, los lleva a acumular cinco partidos sin perder en el torneo centroamericano.
- Fecha 1: Municipal 1-1 Cartaginés (30 de julio de 2026)
*Con apoyo de Concacaf.