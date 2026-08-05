 Messi lidera victoria del Inter Miami ante San Luis
Deportes

Messi lidera con un doblete la goleada del Inter Miami al San Luis en la Leagues Cup

La Leagues Cup guarda un significado especial para el Inter Miami, que levantó este trofeo en 2023, el primero de su historia.

Compartir:
Inter Miami derrota a Atlético San Luis
Inter Miami derrota a Atlético San Luis / FOTO: @InterMiamiCF
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Lionel Messi lideró con un doblete y una asistencia la victoria por 4-2 del Inter Miami contra el Atlético de San Luis este miércoles en el estreno de ambos equipos en la Leagues Cup, en un partido que marcó el regreso del astro argentino a la titularidad tras el Mundial de 2026.

El conjunto mexicano se adelantó a los cinco minutos del pitido inicial, pero a partir de ahí el encuentro se le hizo cuesta arriba.

El Inter Miami anotó cuatro goles en la primera mitad -y otro anulado por fuera de juego- para sumar los primeros tres puntos en esta competición que enfrenta a los equipos de la Major League Soccer (MLS) con los de la Liga MX.

Messi igualó el partido a los diez minutos con un remate dentro del área llegando desde atrás, amplió la ventaja culminando una combinación preciosa entre él, Yannick Bright y Noah Allen, y puso en la cabeza de Micael un saque de esquina que subió el cuarto tanto al marcador.

Antes, Telasco Segovia anotó el 2-1 a pase de un Allen que recordó al mejor Jordi Alba, con tres asistencias.

Fueron los primeros minutos de Messi como titular desde la final del Mundial, después de que jugara más de media hora como suplente en el empate del Inter Miami contra el Columbus Crew el pasado fin de semana.

Foto embed
Lionel Messi celebrando ante San Luis - @InterMiamiCF

San Luis recorta antes del parón por tormenta

El San Luís salió mucho más aguerrido en la reanudación. Acortó distancias con un golazo desde fuera del área de Rafa Llorente y gozó de varias llegadas antes de que el árbitro detuviera el partido por una alerta de tormenta.

El parón fue un alivio para un Inter Miami que estaba siendo superado, y aunque siguió parapetado atrás cuando se reinició el juego, no cedió grandes ocasiones.

 El equipo de Miami se enfrentará el sábado al Monterrey y el miércoles de la próxima semana al Leon, en un formato en el que cada equipo juega tres partidos contra conjuntos de la liga rival. Todos los puntos sumados irán a una tabla de clasificación general, en la que los cuatro mejores conjuntos de cada liga avanzan a los cuartos de final.

La Leagues Cup guarda un significado especial para el Inter Miami, que levantó este trofeo en 2023, el primero de su historia, pocas semanas después del fichaje de Messi. El año pasado alcanzó la final, pero cayó 3-0 contra el Seattle Sounders.

El Atlético de San Luis visitará al Nashville el domingo y al Orlando City, de Antoine Griezmann, el próximo miércoles.

*Información EFE.

En Portada

Defensa señala grave impacto para pueblos indígenas por nuevo cargo contra Pacheco y Chaclánt
Nacionales

Defensa señala grave impacto para pueblos indígenas por nuevo cargo contra Pacheco y Chaclán

04:33 PM, Ago 05
Pacheco y Chaclán recuperan su libertad tras 15 meses detenidost
Nacionales

Pacheco y Chaclán recuperan su libertad tras 15 meses detenidos

02:56 PM, Ago 05
Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividadt
Nacionales

Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividad

01:43 PM, Ago 05
Messi lidera con un doblete la goleada del Inter Miami al San Luis en la Leagues Cupt
Deportes

Messi lidera con un doblete la goleada del Inter Miami al San Luis en la Leagues Cup

09:06 PM, Ago 05
Municipal visita a Verdes F. C. y va por su primera victoriat
Deportes

Municipal visita a Verdes F. C. y va por su primera victoria

08:18 PM, Ago 05

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaMessiuniversofutbol
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar