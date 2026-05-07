 Hora 15: Emisión Especial del 7 de Mayo de 2026
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Hora 15: Retiro de cámaras de videovigilancia utilizadas por pandillas

El comisario general David Custodio Boteo, director de la PNC, brinda detalles en Hora 15 acerca de las diversas acciones de seguridad implementadas en el país, luego de que retiraran al menos 15 cámaras de videovigilancia utilizadas presumiblemente por pandilleros para el control territorial. 

El programa Hora 15 de Emisoras Unidas aborda los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas.

Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.

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