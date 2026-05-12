Emisión 'A Primera Hora': 12 de Mayo de 2026 - Últimas Noticias

El diputado José Chic presentó una iniciativa de ley que busca suprimir y liquidar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), la Guardia Presidencial y la Guardia del Palacio Nacional. En A Primera Hora conversamos del tema con el parlamentario de la bancada VOS.
A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.
Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.