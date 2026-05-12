 Emisión 'A Primera Hora': 12 de Mayo de 2026 - Últimas Noticias
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A Primera Hora: Iniciativa busca suprimir y liquidar la SAAS y Guardias presidenciales

 El diputado José Chic presentó una iniciativa de ley que busca suprimir y liquidar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), la Guardia Presidencial y la Guardia del Palacio Nacional. En A Primera Hora conversamos del tema con el parlamentario de la bancada VOS. 

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.

Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.

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