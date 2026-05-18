 Universo Fútbol: Emisión Countdown 18 de Mayo 2026
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Universo Futbol, cuenta regresiva: No te pierdas ni un solo detalle

Inicia el programa Universo Futbol, cuenta regresiva: no te pierdas esta edición, del lunes, 18 de mayo.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas darán inicio con el concepto Universo Futbol -conteo regresivo-, un programa que durará dos horas y en donde el oyente podrá disfrutar de una forma distinta todo lo relacionado al máximo evento de la FIFA de este verano.

Marco Tulio Ipuerto, director general de deportes de Emisoras Unidas de Guatemala 89.7 FM, brinda detalles importantes relacionado al nuevo concepto Universo Futbol, el cual irá por cadena nacional y toda la plataforma digital, con un live en TikTok.

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