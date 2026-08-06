Emisión 6 de agosto de 2026: Lo que debes saber hoy

Las organizaciones que integran Foro Guatemala hicieron un llamado a los contadores públicos y auditores colegiados activos a participar en la elección de los 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) ante la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas. En A Primera Hora abordamos el tema con Paul Boteo, director general de Fundación Libertad y Desarrollo.
A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.
Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.