Hora 15: Emisión del 6 de agosto de 2026 - Importante

En Hora 15 hacemos un análisis de la importancia de la elección de Contralor General de Cuentas. Hoy se realizan las votaciones para designar a representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores para la postuladora. Conversamos sobre el tema con: licenciado Oscar Morales, magister, analista político, penalista y constitucionalista; y licenciado Edgar Antonio Ciciliano Fuentes, contador Público y Auditor, con Postgrado y Maestría en Administración Pública, y Estudios en Doctorado de auditoria gubernamental.
El programa Hora 15 de Emisoras Unidas aborda todos los días los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas.
Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.