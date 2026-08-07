 Súper Deportivo: Emisión 7 de Agosto 2026 - ¡No Te Lo Pierdas!
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Súper Deportivo: ¡Ante la tercera fecha de la Liga Nacional!

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Hoy en el Súper Deportivo analizamos la victoria de Municipal sobre Verdes y presentamos la previa de la tercera fecha de la Liga Nacional. Además, informamos todo lo relacionado a la penúltima fecha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Tenemos las voces de los protagonistas. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

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