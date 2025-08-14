Extraña figura humanoide levita en el cielo y se vuelve viral

Un video que circula en redes sociales muestra una figura humanoide levitando en el cielo de Francia, generando sorpresa y diversas especulaciones entre los internautas. La grabación, presuntamente tomada por una residente desde un edificio cercano, muestra cómo de entre las nubes sobresale una figura oscura a varios metros de altura. La cercanía de la figura con un edificio permitió calcular la altura a la que se encontraba, y a medida que se acerca, se puede distinguir su forma humanoide.
Las imágenes se han vuelto tendencia debido a la claridad con la que se observa el desplazamiento de la figura. En redes sociales, los usuarios han emitido múltiples hipótesis sobre su origen: algunos consideran que se trata de una bruja, otros de un supuesto extraterrestre, mientras que algunos sugieren que podría ser un humano proveniente del futuro. También hay quienes afirman que se trata de un montaje.
Autoridades de Francia sin pronunciarse
Hasta el momento, las autoridades francesas no han emitido declaraciones sobre el hecho. Según registros de eventos similares alrededor del mundo, no es la primera vez que se reportan apariciones de este tipo de figuras en el cielo. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido verificar la autenticidad de los videos ni se han presentado pruebas concluyentes sobre su origen.
El video ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios continúan compartiendo teorías y análisis sobre la identidad de la figura. Mientras tanto, la grabación sigue circulando, manteniendo el interés público y la especulación sobre la posibilidad de fenómenos aún no explicados que se registran en el cielo.