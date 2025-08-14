 Extraña figura humanoide levita en el cielo y se vuelve viral
Viral

Extraña figura humanoide levita en el cielo y se vuelve viral

La cercanía de la figura con un edificio permitió calcular la altura a la que se encontraba, y a medida que se acerca, se puede distinguir su forma humanoide.

Compartir:
Una extraña figura humanoide., Captura de pantalla video X.
Una extraña figura humanoide. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales muestra una figura humanoide levitando en el cielo de Francia, generando sorpresa y diversas especulaciones entre los internautas. La grabación, presuntamente tomada por una residente desde un edificio cercano, muestra cómo de entre las nubes sobresale una figura oscura a varios metros de altura. La cercanía de la figura con un edificio permitió calcular la altura a la que se encontraba, y a medida que se acerca, se puede distinguir su forma humanoide.

Las imágenes se han vuelto tendencia debido a la claridad con la que se observa el desplazamiento de la figura. En redes sociales, los usuarios han emitido múltiples hipótesis sobre su origen: algunos consideran que se trata de una bruja, otros de un supuesto extraterrestre, mientras que algunos sugieren que podría ser un humano proveniente del futuro. También hay quienes afirman que se trata de un montaje.

Autoridades de Francia sin pronunciarse 

Hasta el momento, las autoridades francesas no han emitido declaraciones sobre el hecho. Según registros de eventos similares alrededor del mundo, no es la primera vez que se reportan apariciones de este tipo de figuras en el cielo. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido verificar la autenticidad de los videos ni se han presentado pruebas concluyentes sobre su origen.

El video ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios continúan compartiendo teorías y análisis sobre la identidad de la figura. Mientras tanto, la grabación sigue circulando, manteniendo el interés público y la especulación sobre la posibilidad de fenómenos aún no explicados que se registran en el cielo.

En Portada

Mingob se pronuncia por información sobre atentados en áreas específicas t
Nacionales

Mingob se pronuncia por información sobre atentados en áreas específicas

05:01 PM, Ago 14
Aeronave impacta contra ave: varios pasajeros resultaron lesionadost
Nacionales

Aeronave impacta contra ave: varios pasajeros resultaron lesionados

04:20 PM, Ago 14
Extraña figura humanoide levita en el cielo y se vuelve viralt
Viral

Extraña figura humanoide levita en el cielo y se vuelve viral

06:01 PM, Ago 14
Roberto Bonilla logra segundo oro en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025t
Deportes

Roberto Bonilla logra segundo oro en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

04:29 PM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos