Mujer abandona a una bebé en CDMX

Un caso de abandono infantil conmociona nuevamente a la Ciudad de México. Este fin de semana, un ciclista que transitaba por la calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero, escuchó el llanto de una bebé y descubrió que se trataba de una recién nacida, con apenas unas horas de vida. De inmediato dio aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX para que la menor fuera puesta a salvo.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento del abandono. En las imágenes se observa cómo un automóvil se detiene con las luces intermitentes encendidas. Una mujer vestida de negro baja rápidamente, se coloca en cuclillas y, en menos de dos minutos, da a luz a la bebé en plena calle. Una persona desde el vehículo le entrega pañuelos desechables para limpiar la sangre y la placenta, mientras la mujer se reincorpora, se sube la ropa y abandona el lugar sin llevar consigo a la recién nacida.
Estado de salud de la recién nacida
El hallazgo del ciclista evitó que la situación pasara desapercibida. Gracias a su rápida reacción, la bebé fue trasladada por socorristas a un hospital de la zona, donde permanece grave, pero estable. Autoridades capitalinas confirmaron que este es el tercer caso de abandono de un recién nacido en la Ciudad de México en poco más de un mes, lo que ha generado preocupación e indignación entre la ciudadanía.
La SSC informó que ya se desplegó un operativo de búsqueda para localizar a la mujer y al conductor del vehículo que participaron en los hechos. Ambos enfrentarán cargos por abandono de persona y otros delitos relacionados.
Colectivos en defensa de los derechos de los niños han exigido mayores controles, campañas de concientización y alternativas seguras para mujeres en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, la bebé sigue bajo observación médica, con la esperanza de recuperarse tras haber sido dejada a su suerte en plena vía pública.