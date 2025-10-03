Pánico en show de drones y fuegos artificiales en China

Un espectáculo de fuegos artificiales combinado con drones en Liuyang, provincia de Hunan, China, terminó en caos la noche del 2 de octubre, durante la celebración del Día Nacional de la nación asiática. Lo que debía ser una impresionante exhibición se transformó en momentos de pánico cuando enormes chispas comenzaron a caer sobre el público, según muestran varios videos que ya circulan en redes sociales.
Las imágenes muestran bolas de fuego y chispas descendiendo rápidamente hacia los asistentes, quienes intentaron cubrirse y alejarse del peligro. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero la situación dejó constancia de los riesgos que conlleva la combinación de tecnología aérea con pirotecnia.
Capital mundial de la pirotecnia
Liuyang, conocida como la capital mundial de la pirotecnia, produce más del 70 % de los fuegos artificiales de China y es famosa por su innovación en espectáculos masivos que mezclan drones y explosivos. Sin embargo, este incidente evidencia que incluso en lugares expertos en el manejo de la pólvora, los fallos técnicos o de coordinación pueden generar situaciones de peligro.
El accidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en los espectáculos masivos. Especialistas señalan que la espectacularidad no debe ir por delante de los protocolos de protección para el público, y que la integración de drones añade un nivel adicional de riesgo si no se implementan medidas estrictas de control.
Las autoridades locales aún no han detallado las causas del fallo ni si habrá sanciones para los organizadores, pero los videos que circulan muestran claramente cómo un evento planeado para deslumbrar terminó generando alarma entre los asistentes.