 Pánico en show de drones y fuegos artificiales en China
Viral

Escenas de pánico quedan registradas en videos durante show de fuegos artificiales

Lo que debía ser una impresionante exhibición se transformó en momentos de pánico cuando enormes chispas comenzaron a caer sobre el público.

Compartir:
Pánico en un show de drones y fuegos artificiales en China., Captura de pantalla videos X.
Pánico en un show de drones y fuegos artificiales en China. / FOTO: Captura de pantalla videos X.

Un espectáculo de fuegos artificiales combinado con drones en Liuyang, provincia de Hunan, China, terminó en caos la noche del 2 de octubre, durante la celebración del Día Nacional de la nación asiática. Lo que debía ser una impresionante exhibición se transformó en momentos de pánico cuando enormes chispas comenzaron a caer sobre el público, según muestran varios videos que ya circulan en redes sociales.

Las imágenes muestran bolas de fuego y chispas descendiendo rápidamente hacia los asistentes, quienes intentaron cubrirse y alejarse del peligro. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero la situación dejó constancia de los riesgos que conlleva la combinación de tecnología aérea con pirotecnia.

Capital mundial de la pirotecnia

Liuyang, conocida como la capital mundial de la pirotecnia, produce más del 70 % de los fuegos artificiales de China y es famosa por su innovación en espectáculos masivos que mezclan drones y explosivos. Sin embargo, este incidente evidencia que incluso en lugares expertos en el manejo de la pólvora, los fallos técnicos o de coordinación pueden generar situaciones de peligro.

El accidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en los espectáculos masivos. Especialistas señalan que la espectacularidad no debe ir por delante de los protocolos de protección para el público, y que la integración de drones añade un nivel adicional de riesgo si no se implementan medidas estrictas de control.

Las autoridades locales aún no han detallado las causas del fallo ni si habrá sanciones para los organizadores, pero los videos que circulan muestran claramente cómo un evento planeado para deslumbrar terminó generando alarma entre los asistentes.

En Portada

CSJ suspende órdenes de captura en caso Odebrechtt
Nacionales

CSJ suspende órdenes de captura en caso Odebrecht

07:44 AM, Oct 03
Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026t
Deportes

Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026

07:53 AM, Oct 03
Vehículo cae a barranco en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículo cae a barranco en Villa Nueva

07:10 AM, Oct 03
Selena Gomez no invitó la boda a Francia Raisa, la amiga que le donó un riñónt
Farándula

Selena Gomez no invitó la boda a Francia Raisa, la amiga que le donó un riñón

06:31 AM, Oct 03

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos