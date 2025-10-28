Diputada peruana hizo que su asesor le cortara las uñas

El Congreso de Perú enfrenta una nueva controversia luego de que el presidente de ese organismo, Fernando Rospigliosi, solicitara una sanción ejemplar contra la diputada Lucinda Vásquez, del partido Juntos por el Perú, tras la difusión de una fotografía en la que se la ve recibiendo masajes y un corte de uñas por parte de un asesor dentro de su despacho.
La imagen, divulgada recientemente por un medio peruano, muestra al trabajador Edward Rengifo, familiar de la parlamentaria, cortándole las uñas de los pies mientras ella habla por teléfono móvil en su oficina. Según la investigación periodística, el hecho habría ocurrido el 6 de noviembre de 2024, aunque las imágenes se difundieron en las últimas horas a través de un programa televisivo de investigación.
Además de este episodio, el mismo reportaje reveló que otro asesor identificado como Willer Sajami acudía al domicilio de Vásquez para realizar tareas domésticas, como la preparación del desayuno en horario laboral. Las grabaciones que sustentan esta denuncia datan de noviembre de 2022 y enero de 2023.
Diputada señalada de nepotismo
La diputada también ha sido señalada previamente por presunto nepotismo. En mayo de 2025, el mismo medio reveló que tres de sus sobrinos formaban parte de su equipo parlamentario con altos sueldos, a pesar de no contar con título universitario. Asimismo, se denunció que su hijo se presentaba como empleado del Congreso, sin poseer un vínculo laboral formal.
Ante la presión mediática, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó los hechos como "una humillación para los trabajadores del Parlamento" y pidió la intervención inmediata de la Comisión de Ética Parlamentaria.
Esto no debería pasar en el Congreso. Las personas que cometen este tipo de actos deben ser sancionadas", expresó Rospigliosi durante una conferencia de prensa.
Por su parte, Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética, anunció que el 3 de noviembre se propondrá abrir una investigación de oficio para determinar si Vásquez violó normas de conducta parlamentaria o de uso de recursos humanos dentro de su despacho.
Consultada por periodistas, la congresista respondió visiblemente molesta:
Déjenme caminar, por favor, yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista", dijo Vásquez antes de retirarse sin ofrecer más declaraciones.
El asesor involucrado, Edwar Rengifo, no emitió comentarios ante el medio que reveló la información.