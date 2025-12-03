 Video capta brutal asalto contra una mujer
Viral

Video capta brutal asalto contra una mujer: delincuente la golpea y arrastra varios metros

El agresor utiliza un árbol como punto de cobertura y, cuando la mujer pasa, se abalanza sobre ella sujetándola del cuello.

Brutal asalto en Ecuador. , Capturan de pantalla video de X.
Un video que circula masivamente en redes sociales ha generado indignación. Las imágenes muestran el momento exacto en que una mujer es brutalmente atacada por un delincuente en el sector de Sauces 8, Guayaquil, Ecuador, la noche del 28 de noviembre.

En la grabación, difundida por la cuenta de X @EmergenciasEc, se observa cómo la víctima camina sola por una calle aparentemente desolada. Sin darse cuenta, un sujeto —según versiones preliminares, de nacionalidad extranjera— la sigue a distancia hasta encontrar el momento para sorprenderla.

El agresor utiliza un árbol como punto de cobertura y, cuando la mujer pasa, se abalanza sobre ella sujetándola del cuello. La víctima intenta defenderse y empieza a gritar desesperadamente en busca de ayuda. El atacante la tira al suelo e intenta arrebatarle la bolsa, pero al no lograr que la suelte, comienza a arrastrarla varios metros por la calle.

La violencia del ataque queda evidente en el video: en apenas 25 segundos, el delincuente la golpea en repetidas ocasiones con el puño y también la patea mientras forcejea por despojarla de sus pertenencias. Finalmente, al no poder llevarse la bolsa, decide huir, aunque logra sustraer el teléfono celular de la víctima.

Vecinos habrían auxiliado a la víctima 

Lo más alarmante para muchos usuarios que reaccionaron al video es que, mientras ocurre la agresión, una mujer sale de una vivienda cercana pero no interviene, y no se ve a nadie más acercarse para auxiliar a la joven.

Hacia el final de la grabación se escuchan gritos y silbidos fuera de cámara, mientras la víctima se levanta y corre, lo que hace suponer que personas del área finalmente reaccionaron y habrían logrado perseguir o incluso detener al agresor.

Las autoridades aún no han informado si el responsable fue capturado, pero el video continúa viralizándose como denuncia pública ante el creciente nivel de violencia que enfrentan los ciudadanos en las calles de Guayaquil.

Video revela captura de dos robamotos tras violento asalto en la zona 7

El testigo relató que, durante el operativo, los delincuentes habrían realizado dos disparos en dirección a los agentes antes de ser reducidos.

