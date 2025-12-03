Video de la captura de dos robamotos en la zona 7

Un video que circula en redes sociales muestra el instante exacto en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron y capturaron a dos presuntos robamotos en la colonia Kaminal Juyú I, zona 7, minutos después de que despojaran a un motorista de su vehículo en la calzada San Juan.
Los detenidos fueron identificados como Brayan Alberto García García, de 25 años, alias "Gordo", y Jeremy Alejandro Ramón Morales López, de 20, alias "Flaco". Ambos, según la PNC, serían integrantes del barrio 18 y habrían utilizado un arma de fuego para cometer el asalto.
El material grabado por un automovilista que pasaba por el sector evidencia el momento en que una autopatrulla se detiene en medio del tránsito, rodeada por al menos seis agentes —entre ellos una mujer policía— quienes descienden rápidamente para copar a los sospechosos.
El testigo relató que, durante el operativo, los delincuentes habrían realizado dos disparos en dirección a los agentes antes de ser reducidos.
A pesar del caos vehicular, la rápida acción policial permitió recuperar la motocicleta robada y detener a los responsables sin que se registraran heridos.
Lo que dice la víctima
La víctima del robo relató el dramático momento que vivió:
Yo venía en mi motocicleta cuando estos individuos aparecieron. Sacaron armas y, con insultos, me exigieron que me bajara de la moto. Tenía miedo de que me hicieran algo, así que se las entregué, aunque traté de forcejear".
Añadió que, cuando los asaltantes huyeron, vio que una patrulla de la PNC circulaba metros atrás.
Les conté lo que había pasado y de inmediato salieron detrás de ellos".
Antecedentes y proceso
El reporte oficial confirma que alias "Gordo" ya registra un antecedente por falta contra el orden público, mientras que ambos deberán enfrentar cargos por robo agravado y ataque con arma de fuego contra autoridad policial.
Las imágenes difundidas se han viralizado, destacando la reacción inmediata de los agentes de la Comisaría 14, quienes lograron frustrar la fuga y poner a los sospechosos a disposición de los tribunales.