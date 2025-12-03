 Video de la captura de dos robamotos en la zona 7
Nacionales

Video revela captura de dos robamotos tras violento asalto en la zona 7

El testigo relató que, durante el operativo, los delincuentes habrían realizado dos disparos en dirección a los agentes antes de ser reducidos.

Compartir:
Captura de dos robamotos en zona 7., Capturan de pantalla video de X.
Captura de dos robamotos en zona 7. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante exacto en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron y capturaron a dos presuntos robamotos en la colonia Kaminal Juyú I, zona 7, minutos después de que despojaran a un motorista de su vehículo en la calzada San Juan.

Los detenidos fueron identificados como Brayan Alberto García García, de 25 años, alias "Gordo", y Jeremy Alejandro Ramón Morales López, de 20, alias "Flaco". Ambos, según la PNC, serían integrantes del barrio 18 y habrían utilizado un arma de fuego para cometer el asalto.

El material grabado por un automovilista que pasaba por el sector evidencia el momento en que una autopatrulla se detiene en medio del tránsito, rodeada por al menos seis agentes —entre ellos una mujer policía— quienes descienden rápidamente para copar a los sospechosos.

El testigo relató que, durante el operativo, los delincuentes habrían realizado dos disparos en dirección a los agentes antes de ser reducidos.

A pesar del caos vehicular, la rápida acción policial permitió recuperar la motocicleta robada y detener a los responsables sin que se registraran heridos.

Lo que dice la víctima

La víctima del robo relató el dramático momento que vivió:

Yo venía en mi motocicleta cuando estos individuos aparecieron. Sacaron armas y, con insultos, me exigieron que me bajara de la moto. Tenía miedo de que me hicieran algo, así que se las entregué, aunque traté de forcejear".

Añadió que, cuando los asaltantes huyeron, vio que una patrulla de la PNC circulaba metros atrás.

Les conté lo que había pasado y de inmediato salieron detrás de ellos".

Antecedentes y proceso

El reporte oficial confirma que alias "Gordo" ya registra un antecedente por falta contra el orden público, mientras que ambos deberán enfrentar cargos por robo agravado y ataque con arma de fuego contra autoridad policial.

Las imágenes difundidas se han viralizado, destacando la reacción inmediata de los agentes de la Comisaría 14, quienes lograron frustrar la fuga y poner a los sospechosos a disposición de los tribunales.

En Portada

Hallan a 23 migrantes, incluidos guatemaltecos, ocultos en un camión en Texast
Nacionales

Hallan a 23 migrantes, incluidos guatemaltecos, ocultos en un camión en Texas

07:42 AM, Dic 03
El mensaje de Arévalo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

El mensaje de Arévalo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericana

08:35 AM, Dic 03
Múltiple colisión en Amatitlán: un fallecido y varios heridost
Nacionales

Múltiple colisión en Amatitlán: un fallecido y varios heridos

08:11 AM, Dic 03
Nawat Itsaragrisil presenta demanda penal contra Fátima Boscht
Farándula

Nawat Itsaragrisil presenta demanda penal contra Fátima Bosch

06:41 AM, Dic 03

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSeguridadPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos