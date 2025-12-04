 Bala perdida alcanza a madre con su bebé en brazos
Cámaras registran el momento en que bala perdida alcanza a madre con su bebé en brazos

Impactante video muestra el instante en que una bala perdida acaba con la vida de una mujer.

Madre muere por bala perdida durante persecución policial en Guayaquil., Capturan de pantalla video de X.
Madre muere por bala perdida durante persecución policial en Guayaquil. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un trágico incidente ocurrido en Guayaquil, Ecuador, ha conmocionado a las redes sociales luego de que un video mostrara el momento en que una madre de familia perdió la vida tras ser alcanzada por una bala perdida en plena vía pública. El hecho también dejó a un hombre herido y se produjo en medio de un enfrentamiento entre policías y delincuentes.

Según medios locales, el suceso ocurrió el miércoles 3 de diciembre, cuando la mujer caminaba por una transitada avenida junto a su bebé. A pocos metros, agentes de la Policía Nacional perseguían a un grupo de ladrones que momentos antes habrían asaltado un autobús de pasajeros. Durante la persecución, los individuos abrieron fuego contra los oficiales, poniendo en riesgo a quienes circulaban por la zona.

En el video, grabado por cámaras de seguridad y testigos, se observa a la mujer avanzando por la banqueta con su pequeña en brazos. De pronto, se escuchan múltiples disparos y los transeúntes corren para refugiarse en los comercios cercanos. La madre intenta proteger a su bebé, pero en cuestión de segundos se desploma tras recibir el impacto de una bala perdida.

Pese al caos, ninguna de las personas que huía se detiene a auxiliarla. Solo una mujer que se había resguardado en un local regresa para intentar ayudar. Al ver que la víctima no reacciona, le retira a la niña de los brazos. Un vendedor ambulante también se acerca para asistir y en ese momento finaliza la grabación.

Otro hombre también fue impactado por una bala perdida 

Metros más adelante, otro hombre yace herido en el pavimento luego de recibir un disparo durante el intercambio de balas. Fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica. En el caso de la mujer, los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento al llegar al lugar: ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades no han emitido aún un informe oficial sobre el operativo ni sobre las responsabilidades del hecho.

