Exreina de belleza es condenada a cadena perpetua

La exreina de belleza Trinity Poague, de 20 años, fue sentenciada a cadena perpetua en Georgia, Estados Unidos, por la muerte del hijo de 18 meses de su entonces pareja sentimental. El caso ha generado conmoción debido a la frialdad con la que la joven admitió haber actuado.
De acuerdo con las investigaciones, Poague agredió al pequeño Romeo Ángeles mientras estaba bajo su cuidado en un dormitorio de la Universidad Estatal del Suroeste de Georgia. La joven quedó a cargo del menor aproximadamente 40 minutos, tiempo en que su novio, Julian Williams, salió a comprar una pizza.
Durante ese lapso, la mujer golpeó repetidamente al niño. Al regresar, Williams fue informado por su pareja de que el menor había sufrido una caída de la cama. Sin embargo, al ver que su hijo no reaccionaba con normalidad, decidió trasladarlo de inmediato a un hospital.
Los médicos determinaron que el niño presentaba lesiones internas graves que no coincidían con una caída accidental, por lo que activaron el protocolo de maltrato infantil.
Mensajes y búsquedas incriminatorias
La investigación tomó un giro decisivo cuando las autoridades revisaron el teléfono de Poague. En él encontraron búsquedas relacionadas con métodos para provocar lesiones graves en un niño, así como mensajes enviados a una amiga donde expresaba sentimientos de rechazo y enojo hacia el menor.
Él me odiaba y yo lo odiaba, sentía que estaba atascada en mi relación por su culpa", declaró en uno de los testimonios que fueron incorporados al proceso judicial. En otro mensaje, enviado antes del crimen, admitía sentirse abrumada por los celos y confesaba impulsos de querer lastimar al niño.
Una carrera truncada
Hace siete años, Poague había sido coronada reina de belleza en su localidad natal, Donalsonville, Georgia. Sin embargo, su vida dio un giro radical tras el inicio de la relación con Williams y el conflicto personal que, según la Fiscalía, la llevó a actuar de forma violenta contra el menor.
Tras un proceso judicial extenso, la Corte Estatal concluyó que Poague actuó de manera intencional y con plena conciencia del daño causado. El tribunal la declaró culpable de asesinato y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La sentencia cierra uno de los casos de maltrato infantil más estremecedores registrados recientemente en el estado, marcando un precedente sobre la severidad con la que se juzga este tipo de crímenes.