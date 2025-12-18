Video del asesinato de futbolista del Barcelona SC

Un video que muestra el momento del asesinato del futbolista Mario Pineida, lateral del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, comenzó a circular en las últimas horas y ha generado conmoción en el ámbito deportivo. El crimen ocurrió a plena luz del día, en una zona concurrida de la ciudad ecuatoriana, lo que incrementó la indignación y el impacto social del hecho.
Según información oficial de la Policía, el ataque se registró alrededor de las 16:00 horas del miércoles 17 de diciembre de 2025. Pineida se encontraba dentro de una carnicería, acompañado de su esposa y su madre, cuando fue atacado por dos sicarios que se movilizaban en motocicletas. Los agresores dispararon sin mediar palabra y luego huyeron del lugar.
Momentos posteriores al crimen
Otras imágenes difundidas en redes sociales muestran la escena inmediatamente después del ataque, así como la reacción de personas que se encontraban en el sector. Según confirmaron las autoridades, el futbolista y su esposa fallecieron de manera instantánea a consecuencia de las heridas de bala.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas; sin embargo, la principal línea de investigación apunta a que se trató de un ataque directo. Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación y que se analizan grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
Pineida había denunciado públicamente retrasos en el pago de salarios
Horas antes del crimen, Mario Pineida había denunciado públicamente retrasos en el pago de salarios en Barcelona SC, señalando que llevaba varios meses sin recibir su sueldo, situación que también afectaría a otros jugadores y trabajadores del club. No obstante, las autoridades no han confirmado si este hecho guarda relación con el asesinato.
La muerte del futbolista generó reacciones inmediatas en el ámbito político y deportivo. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lamentó el hecho a través de sus redes sociales, recordando los años compartidos con el jugador en el club y destacando su trayectoria deportiva.
Por su parte, Antonio Álvarez, presidente del Barcelona Sporting Club, también expresó su consternación por el asesinato de Pineida, a quien describió como una figura que dejó una huella imborrable en la institución.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha reavivado el debate sobre la violencia y la inseguridad en el país, así como la necesidad de esclarecer con rapidez un crimen que ha golpeado profundamente al deporte ecuatoriano.