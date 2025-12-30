WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, miles de usuarios en el mundo podrían quedarse sin acceso a WhatsApp debido a que varios modelos de teléfonos dejarán de ser compatibles con las próximas actualizaciones. La decisión responde a los ajustes técnicos y de seguridad que la plataforma implementa cada cierto tiempo para mejorar su funcionamiento.
Meta, empresa propietaria de la aplicación, explicó que los equipos más antiguos ya no cuentan con la capacidad necesaria para soportar nuevas funciones ni recibir parches de seguridad. Por ello, WhatsApp continuará operando únicamente en Android 5.0 o superior y en iOS 15.1 o superior. Los dispositivos con versiones anteriores comenzarán a presentar fallas progresivas hasta quedar inutilizables dentro de la app.
Usuarios de WhatsApp serán notificados
La compañía recordó que los usuarios afectados verán notificaciones anticipadas, con el fin de que puedan respaldar sus conversaciones, fotos y archivos antes de perder acceso.
Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios", indicó WhatsApp, señalando además que muchos de estos equipos ya no reciben actualizaciones de seguridad oficiales.
Para conocer la versión actual del sistema operativo, los usuarios pueden revisar la sección de ajustes del teléfono. En algunos casos será posible actualizar el software; en otros, la única alternativa será cambiar de dispositivo.
Celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy S5
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy J2
- Optimus L3
- Optimus L5
- Optimus L7
- Optimus F5
- Optimus L3 II Dual
- Optimus L5 II
- Moto G (primera generación)
- Moto E (primera generación)
- Xperia Z2
- Xperia Z3
- Ascend Mate
- Ascend G740
- Ascend D2
WhatsApp aclaró que este proceso de depuración continuará durante el año, conforme avance la tecnología y se incorporen nuevas funciones.