Difunden video de peligrosa falla en show de Disney World

En redes sociales se difundieron varios videos que muestran una peligrosa falla ocurrida durante el espectáculo temático de Indiana Jones en Disney World, Florida. El show, que recrea por cerca de 30 minutos escenas de la película Los cazadores del arca perdida (1981), combina acrobacias, explosiones y efectos especiales para los visitantes del parque.
Sin embargo, durante una de las funciones, parte de la escenografía dejó de funcionar correctamente y una roca de utilería, de gran tamaño y con un peso estimado de casi 200 kilos, se desprendió del escenario. El objeto comenzó a desplazarse rápidamente por una estructura rocosa y se dirigió hacia el área donde se encontraba el público.
En los videos, grabados desde distintos ángulos por asistentes al espectáculo, se observa cómo los espectadores permanecen inmóviles al notar que la pesada pieza avanza hacia ellos. En ese momento, un integrante del staff corre hacia la roca e intenta detenerla. El impacto lo derriba de inmediato, mientras el público reacciona sorprendido por lo ocurrido.
Trabajador de Disney resultó herido
De acuerdo con reportes en redes sociales y medios locales, el trabajador resultó lesionado y presentaba sangrado en la cabeza, aunque pudo mantenerse en pie tras el golpe. Disney informó posteriormente que recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.
Este incidente ha generado debate sobre los protocolos de seguridad durante espectáculos con escenografía pesada y uso de efectos especiales. Además, no sería la primera vez que ocurre una falla similar en el show Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, pues el año pasado también se registró un percance relacionado con la escenografía.
Hasta el momento no se ha informado sobre daños a visitantes ni suspensión definitiva del espectáculo, aunque se presume que la atracción fue sometida a revisión de seguridad tras el incidente.