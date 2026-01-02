Muere mujer tras quedarse dormida mientras viajaba en moto

Una salida en motocicleta terminó en tragedia para una familia de Florida, Estados Unidos, luego de que Sara Vásquez, de 34 años, falleciera al quedarse dormida mientras viajaba como acompañante en la motocicleta que conducía su prometido, Ricardo Bernal. El hecho ocurrió en la carretera interestatal 95, en el condado de Volusia.
De acuerdo con reportes de la Patrulla de Carreteras de Florida citados por medios locales, la mujer cayó del vehículo en movimiento y se estrelló contra una barrera de protección. Los socorristas confirmaron su fallecimiento en el lugar del accidente. Bernal no sufrió lesiones, pero las autoridades señalaron que conducía sin licencia válida y sin autorización para manejar motocicleta, además de contar con múltiples infracciones previas, por lo que fue arrestado.
La víctima era madre de tres niños de 4, 12 y 14 años. Sus familiares relataron que Vásquez había pasado la noche anterior despierta cuidando a dos de sus hijos, ambos con autismo. Exhausta, aceptó acompañar a su pareja en un recorrido en moto después de que un familiar llegara para apoyar en el cuidado de los menores.
Piden apoyo para cubrir gastos funerarios
Tras la tragedia, allegados iniciaron una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir gastos funerarios y apoyar a los niños. En la publicación, describieron a Sara como una madre amorosa y dedicada, pilar fundamental para su familia. También informaron que parte de los fondos se destinarán al traslado de su cuerpo a Michigan, donde será su lugar de descanso final.
Hasta el momento, la colecta ha reunido varios miles de dólares gracias a decenas de donaciones. Los organizadores agradecieron cada aporte y oraciones recibidas.
Ricardo Bernal fue trasladado a la cárcel del condado de Volusia y enfrenta cargos relacionados con conducir con licencia suspendida que derivó en una muerte, además de no contar con permiso para manejar motocicleta. La investigación continúa abierta.