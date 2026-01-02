Muere niño al recrear una escena del "Juego del Calamar"

Una reciente investigación en el Reino Unido reveló detalles sobre la muerte de Sebastian Cizman, un niño de 12 años originario de Glasshoughton, West Yorkshire, quien falleció a mediados de 2025 tras intentar imitar una escena de la serie de Netflix "El Juego del Calamar". El caso volvió a los titulares luego de que el medio británico The Telegraph publicara nuevos elementos relacionados con la tragedia.
Según los reportes, uno de los primos del menor lo encontró inconsciente en la escalera de su casa, con una sábana alrededor del cuello. Su familia alertó de inmediato a los servicios de emergencia y los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero el niño fue declarado muerto en el hospital. Las autoridades determinaron que falleció por ahorcamiento.
Sebastian era seguidor de la serie surcoreana y, de acuerdo con las investigaciones, se habrían encontrado imágenes vinculadas a uno de los personajes que aparece ahorcado en la ficción. Allegados al menor lo describieron como alguien juguetón, que en ocasiones simulaba estar inconsciente como parte de bromas.
La investigación
Las autoridades señalaron que no hallaron evidencia de que el niño estuviera replicando retos peligrosos de internet. Sin embargo, detectaron búsquedas en YouTube sobre técnicas de primeros auxilios, específicamente relacionadas con la asfixia.
El caso ha generado preocupación sobre la influencia de contenidos audiovisuales en menores de edad y la importancia de la supervisión adulta. Expertos en seguridad infantil recomiendan dialogar abiertamente con los niños sobre los riesgos de imitar escenas de televisión o redes sociales, así como reforzar la educación preventiva en el hogar y la escuela.
La muerte de Sebastian ha sido descrita como un accidente trágico que deja a una familia y comunidad profundamente afectadas, y reabre el debate sobre el impacto de la ficción en audiencias jóvenes.